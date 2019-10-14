زى النهاردة.. منح جائزة نوبل للسلام للقس الأمريكي مارتن لوثر كينج عام 1964

وكالات

كان الأمريكى مارتن لوثر كينج، يقف في عام 1964 وراء صدور قانون الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي العام نفسه أطلقت مجلة "تايم" على كينج لقب "رجل العام" فكان أول رجل من أصل أفريقى يمُنح هذا اللقب، ثم حصل فى 14 أكتوبر من العام نفسه على جائزة نوبل للسلام لدعوته إلى اللاعنف، فكان بذلك أصغر رجل في التاريخ يفوز بهذه الجائزة حيث كان عمره لم يتعدى 35 سنة.