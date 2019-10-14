سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:16 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

زى النهاردة.. منح جائزة نوبل للسلام للقس الأمريكي مارتن لوثر كينج عام 1964

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:10 ص
زى النهاردة.. منح جائزة نوبل للسلام للقس الأمريكي مارتن لوثر كينج عام 1964 مارتن لوثر كينج
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كان الأمريكى مارتن لوثر كينج، يقف في عام 1964 وراء صدور قانون الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي العام نفسه أطلقت مجلة "تايم" على كينج لقب "رجل العام" فكان أول رجل من أصل أفريقى يمُنح هذا اللقب، ثم حصل فى 14 أكتوبر من العام نفسه على جائزة نوبل للسلام لدعوته إلى اللاعنف، فكان بذلك أصغر رجل في التاريخ يفوز بهذه الجائزة حيث كان عمره لم يتعدى 35 سنة.


مارتن لوثر كينج

الامريكى لوثر كينج

جائزه نوبل

الحقوق المدنيه فى امريكا

الولايات المتحده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"زى النهارده" عام 2012.. محاولة اغتيال الرئيس الموريتانى السابق فى إطلاق نار

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:00 ص

"زى النهارده" عام ١٩٨٨.. نجيب محفوظ يفوز بجائزة نوبل

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:00 ص

زى النهاردة عام 1967.. إعدام الثائر الأرجنتينى تشى جيفارا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 07:00 ص

فيديو.. زى النهاردة.. مصر تتأهل لكأس العالم بأقدام محمد صلاح

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 08:45 ص

زى النهاردة.. انضمام سلطنة عمان للأمم المتحدة عام 1971

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 01:00 ص

زى النهاردة عام 1979.. البابا يوحنا بولس الثانى أول بابا يزور البيت الأبيض

الأحد، 06 أكتوبر 2019 07:26 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد الحكم بإعدام 6 متهمين.. تعرف على أبرز محطات قضية الهجوم على فندق الأهرامات

بعد الحكم بإعدام 6 متهمين.. تعرف على أبرز محطات قضية الهجوم على فندق الأهرامات

هل تنقضى الدعوى الجنائية فى جرائم الإرهاب بمضى المدة كأى جناية؟

هل تنقضى الدعوى الجنائية فى جرائم الإرهاب بمضى المدة كأى جناية؟

والد "شهيد الشهامة" بالمنوفية: فى انتظار رؤية قاتل ابنى خلف القضبان

والد "شهيد الشهامة" بالمنوفية: فى انتظار رؤية قاتل ابنى خلف القضبان

بالقانون.. تعرف على شروط تطليق الزوجة الناشز مقابل دفع فدية للزوج

بالقانون.. تعرف على شروط تطليق الزوجة الناشز مقابل دفع فدية للزوج

اعرف حقوق العامل المتوفى أثناء خدمته وفقا لقانون العمل

اعرف حقوق العامل المتوفى أثناء خدمته وفقا لقانون العمل

اعرف الحكم الشرعى لرجل حلف على زوجته بعدم الذهاب لمنزل أهلها ويريد التراجع

اعرف الحكم الشرعى لرجل حلف على زوجته بعدم الذهاب لمنزل أهلها ويريد التراجع

100 ألف جنيه رسوم إنشاء مكاتب الاعتماد الخاصة بالمحال العامة

100 ألف جنيه رسوم إنشاء مكاتب الاعتماد الخاصة بالمحال العامة

راجح قاتل..أسرة شهيد الشهامة بالمنوفية لـ "اليوم السابع " العدالة الناجزة انتصرت لروح " محمود "بإحالة الجناة للمحاكمة والد المجنى عليه : شكرا لدولة القانون .. وتلقينا اتصالات من مشاهير المحامين لمتابعة القضية

راجح قاتل..أسرة شهيد الشهامة بالمنوفية لـ "اليوم السابع " العدالة الناجزة انتصرت لروح " محمود "بإحالة الجناة للمحاكمة والد المجنى عليه : شكرا لدولة القانون .. وتلقينا اتصالات من مشاهير المحامين لمتابعة القضية

"صراع العلامات التجارية" فى ساحات المحاكم.. شركة "أوبو موبيل" تقاضى شركة "بينبتون جروب" بسبب العلامة "colors" وتطالب بتعويض مادى.. والمحكمة الاقتصادية تنتدب خبيرا للفصل بشأن وجود تشابه بين العلامتين

"صراع العلامات التجارية" فى ساحات المحاكم.. شركة "أوبو موبيل" تقاضى شركة "بينبتون جروب" بسبب العلامة "colors" وتطالب بتعويض مادى.. والمحكمة الاقتصادية تنتدب خبيرا للفصل بشأن وجود تشابه بين العلامتين

"غفلت الواد وسرقت أبوه".. "رضا" مارست الرذيلة مع "محمود" وسرقت سيارة وبندقية والده.. المتهمة تعرفت على المجنى عليه قبل 4 أشهر وتقابلا فى الفيلا.. واعترفت: "أمارس الأعمال المنافية للآداب عشان اشترى هيروين"

"غفلت الواد وسرقت أبوه".. "رضا" مارست الرذيلة مع "محمود" وسرقت سيارة وبندقية والده.. المتهمة تعرفت على المجنى عليه قبل 4 أشهر وتقابلا فى الفيلا.. واعترفت: "أمارس الأعمال المنافية للآداب عشان اشترى هيروين"

شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات

شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة