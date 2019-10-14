زى النهاردة.. انتحار القائد الألمانى النازى إرفين رومل فى 1944

وكالات

بعد عودة القائد الألمانى النازى إرفين رومل، إلى بلاده ألقى القبض عليه بتهمة التآمر على حياة هتلر بعد أن ثبت ضلوعه في محاولة اغتياله في مقر قيادته في بروسيا الشرقية في 20 يوليو 1944 ، حيث خيره الزعيم النازى بين تناول السم والموت منتحرا والإعلان عن وفاته متأثرا بجراحه ليحتفظ بشرفه العسكرى، أو يقدم إلى محكمة الشعب بتهمة الخيانة، فاختار الأولى وانتحر فى 14 أكتوبر 1944 بابتلاع حبة سيانيد سامة، وكان قد أخبر زوجته وابنه بهذا الأمر، قبل أن يتم دفنه ضمن مراسم عسكرية في غاية الأهمية محتفظا بجميع رتبه وأوسمته ضمن أعلى المراتب من الشرف العسكرى.