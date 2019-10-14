زعيم الحزب الديمقراطى الكندى يعد بتشكيل ائتلاف مع الليبراليين

أ ش أ

قال زعيم الحزب الديمقراطي الكندي الجديد جاجميت سينج : إن حزبه وعد بتشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الليبرالي لمنع أي حكومة أقلية لحزب المحافظين.

ويعني هذا أن المحافظين سيحتاجون إلى الفوز بأكثر من 50 % من المقاعد بينما من المتوقع حاليا أن يفوزوا بنسبة تتراوح ما بين 32 إلى 35 % ، وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.

ويأتي الليبراليون خلف المحافظين لكن بغض النظر عن ذلك فإنه من غير المرجح أن يتمكن المحافظون من الفوز بـ 15 % إضافية من المقاعد في البرلمان في الأيام الثمانية القادمة ، وهو ما يعني أن التوقعات الأقرب تنصب على أن المحافظين قد يحصلوا على الأكثرية ولكن ليس أغلبية البرلمان مما يفتح المجال لليبراليين والديموقراطيين (الأقرب في السياسات بصفة عامة) لتشكيل حكومة وإبعاد زعيم المحافظين آندرو شير عن رئاسة الحكومة.

جاء إعلان شير خلال حملة له في (بريتش كولومبيا) في خضم المخاوف والخطابات المتزايدة من الليبراليين بأن الطريقة الوحيدة التي يمكن للناخبين من خلالها منع حكومة المحافظين هي التصويت لليبراليين ، وأكد سينج للناخبين أنه سيدعم الائتلاف لمنع شير من تشكيل حكومة أقلية.

من جانبه.. قال زعيم الكتلة الكيبيكية إيف فرانسوا بلانشيت: إنه لا يهتم بتشكيل حكومة ائتلافية مع أي شخص .. موضحا أن حزبه يمثل مصالح كيبيك وليس حزب الليبراليين أو الحزب الديمقراطي الجديد.