روسيا: لا مناقشات لتعديل اتفاق أوبك+

قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك اليوم الاثنين، إنه لا توجد محادثات حالية لتعديل الاتفاق العالمى لإنتاج النفط المبرم بين أوبك وحلفائها.
وأضاف نوفاك للصحفيين أثناء زيارة للسعودية أن موسكو ملتزمة بالكامل بالاتفاق.
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قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك اليوم الاثنين، إنه لا توجد محادثات حالية لتعديل الاتفاق العالمى لإنتاج النفط المبرم بين أوبك وحلفائها.
وأضاف نوفاك للصحفيين أثناء زيارة للسعودية أن موسكو ملتزمة بالكامل بالاتفاق.
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