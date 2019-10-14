روحانى: المحادثات مع أمريكا مرهونة بالعودة إلى الاتفاق النووى ورفع العقوبات

رويترز

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين، لن تكون المحادثات مع أمريكا ممكنة إلا إذا عادت إلى الاتفاق النووي ورفعت العقوبات.

واضاف روحانى، إن التوصل إلى حل للحرب في اليمن يمكن أن يسهم في الحد من اضطرابات المنطقة وإن ذلك ممكن بالطرق الدبلوماسية.

وأكد روحاني في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة "إنهاء الحرب في اليمن سيمهد الطريق أمام تهدئة التوتر في المنطقة... الأزمات الاقليمية يمكن حلها بالدبلوماسية والتعاون بين دول المنطقة".

وتابع أن العلاقات تحسنت بين إيران والإمارات في الشهور الأخيرة وأن "مسؤولين من البلدين تبادلوا الزيارات".

والإمارات جزء من التحالف الذي يحارب في اليمن بقيادة السعودية.