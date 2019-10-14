روحانى: إيران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووى

رويترز

قال الرئيس الإيراني حسن روحانى، اليوم، الاثنين، إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووى الذي أبرم عام 2015 إلى أن يفي الاتحاد الأوروبي بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاق.

وقلصت إيران تدريجيا التزاماتها في الاتفاق منذ مايو بعد أن انسحبت الولايات المتحدة منه، ودعت طهران القوى الأوروبية الموقعة على الاتفاق إلى العمل على إنقاذه بحماية اقتصاد إيران من العقوبات الأمريكية.

وأضاف روحاني، متحدثا في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، أن إيران ستبدأ قريبا العمل على أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا.