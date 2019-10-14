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رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:29 م
رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72% الرئيس التونسي قيس سعيد
كتب عامر مصطفى

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أعلنت الهيئة العليا للانتخابات فى تونس فوز قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية بعد الحصول على 72% من الأصوات.

وكان قيس سعيد، قال كلمته الأولى، بعد انتصاره بالانتخابات الرئاسية في تونس، بحسب الاستطلاعات، وشكر فيها الشعب التونسي وأكد على "ثورة بمفهوم جديد".
 
 
وشكر سعيد في كلمة أمام صحفيين وحشود من أنصاره، كل من انتخبه ومن لم ينتخبه، كما شكر الشعب التونسي في كل مكان، ووصف الفترة المقبلة "بصفحة جديدة في التاريخ".
 
وقال سعيد: "شكرا للذي انتخبني ولمن لم ينتخبني، شكرا لشعب تونس العظيم في كل مكان، شكرا للشباب والشيوخ وحتى الأطفال، الذين فتحوا صفحة جديدة في التاريخ، اليوم أعطيتم درسا للعالم كله".
 
وأضاف سعيد: "هي ثورة بمفهوم جديد، ثورة بإطار الدستور، فليطمئن الجميع بأنني سأحمل الرسالة والأمانة بأعبائها وأوزارها بكل صدق، ونحاول نبني تونس جديدة".

قيس سعيد

تونس

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اليوم السابع بلس

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