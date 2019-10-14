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رئيس جهاز الشروق: خُطة لمجابهة مياه الأمطار خلال موسم الشتاء بالمدينةً

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:22 ص
رئيس جهاز الشروق: خُطة لمجابهة مياه الأمطار خلال موسم الشتاء بالمدينةً بالوعات صرف مياه الأمطار
كتب أحمد حسن

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اكد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات من الإدارات المعنية بجهاز المدينة، وذلك لوضع خطة لمجابهة مياه الأمطار والاستعداد لفصل الشتاء، ولمنع تكدس المياه بالشوارع، أو إعاقة السير خلال موسم الشتاء.
 
وقال المهندس عبد الرءوف الغيطي إنه جارٍ تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار، والتأكد من صلاحيتها ومراجعة المعدات اللازمة من سيارات وماكينات الشفط والأدوات، وكذا تدعيم فرق الطوارئ بالكوادر الفنية بقطاعات (شرق - غرب) المدينة.
 
وأكد رئيس الجهاز أنه تمت المراجعة الفنية لطلمبات ومولدات الكهرباء والطلمبات الغاطسة بمحطات رفع الصرف بالمدينة ضمن خطة إدارة الأزمات للتأكد من جاهزية المنظومة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار التخطيط المسبق لمجابهة التغيرات خلال فصول العام.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه الشروق

موسم الشتاء

الأمطار

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