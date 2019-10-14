رئيس جامعة القاهرة يستقبل السفير السعودى للتعاون فى الملف التعليمى والثقافى

استقبل الدكتور محمد عثمان الخُشت، رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الإثنين، السفير أسامة النقلى سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والدكتور خالد النامى المستشار الثقافى، والوفد المرافق لهما، لمناقشة توسيع مجال التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات السعودية في الملف التعليمي والثقافي.

ورحب الدكتور محمد الخشت، بزيارة السفير أسامة النقلى لجامعة القاهرة، وهى أول زيارة يقوم بها السفير لجامعة مصرية، مؤكدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة والسفير السعودى بالقاهرة، على ضرورة دعم التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات السعودية في المجالات التعليمية المختلفة وبخاصة فيما يتعلق بتبادل الأساتذة والطلاب.

واتفق الجانبان على زيادة أعداد الطلاب السعوديين فى جامعة القاهرة فى الفترة القادمة، خاصة فى البرامج الدراسية المتميزة.

وقال الدكتور محمد الخُشت، إن هناك علاقات تعليمية متميزة تربط بين جامعة القاهرة والجامعات السعودية فى المجالات التعليمية والثقافية المختلفة، مؤكدًا ضرورة تنمية تلك العلاقات على المستوى القريب وإجتذاب الطلاب السعوديين للدراسة بكليات جامعة القاهرة، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الطلاب السعوديين بجامعة القاهرة.

من جانبه، قال السفير أسامة النقلى، إن هناك مجموعة من الحقائق فى العلاقة بين مصر والسعودية، الحقيقة الأولى منها أن أكبر جالية للمصريين تقيم خارج مصر موجودة فى السعودية، وأن أكبر جالية للسعوديين تقيم خارج السعودية موجودة في مصر، مؤكدًا أن مصر والسعودية وطن واحد، وأن المصريين أخوال السعوديين من السيدة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم والسيدة ماريا القبطية زوجة سيدنا محمد.

وأهدى الدكتور محمد الخشت، مجموعة من كتبه للسفير السعودى منها كتاب "تأسيس عصر ديني جديد"، الذى أشار إلى أنه كتبه خلال فترة تواجده فى الرياض كمستشار ثقافى لمصر في السعودية، وكتاب "أخلاق التقدم" وكتاب "للوحى معانٍ أخرى".

وأعرب السفير السعودى عن سعادته بموضوعات الكتب، قائلا إن هذه الكتب من أقيم الهدايا التى يمكن أن يتلقاها، مشيرًا إلى أنه يحب القراءة عن مصر وعن أحياء القاهرة.

وزار رئيس جامعة القاهرة والسفير السعودى حاضنة أعمال المشروعات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتقوا خلالها بالطلاب السعوديين، ووجه الدكتور الخشت بمشاركة الطلاب السعوديين فى الدورات والورش التى تقدمها حاضنة الأعمال.