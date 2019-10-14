رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رئيس الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادى، قبل توجهه للولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعاً مع وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، رئيس مجلس إدارة الصندوق، بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، والمستشار محمد أبا زيد، عضو مجلس إدارة الصندوق.

وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع، كافة الإجراءات المتعلقة بإطلاق صندوق مصر السيادى، والخطوات اللازمة لتفعيل دوره كأحد أبرز صور الشراكة التنموية الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، من خلال صياغة الاستراتيجيات اللازمة، لإدارة أصول وأملاك الدولة غير المستغلة وتحقيق الإستفادة منها.