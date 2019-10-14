رئيس الوزراء الكندى يواصل حملته الانتخابية بعد تعرضه لتهديدات

وكالات الأنباء

أعلن رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو، إنه يعتزم مواصلة حملته الانتخابية كالمعتاد، وذلك بعد ارتدائه سترة واقية من الرصاص بسبب تعرضه لتهديدات أمنية.

وحسب وكالات أنباء، قال ترودو على هامش تجمع انتخابى فى يورك قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية "هذا لن يغيّر على الإطلاق الطريقة التى أدير بها حملتى الانتخابية".

وكان ترودو يتحدث وهو يرتدى قميصا بأكمام قصيرة كما هى العادة خلال مهرجاناته الانتخابية، لكنه كان قد ارتدى السبت سترة واقية تحت ملابس بأكمام طويلة.

وعندما سئل من قبل الصحافيين حول طبيعة التهديدات التى تعرض لها، أجاب ترودو "قلقى الأول كان على عائلتى وجميع الكنديين الموجودين فى الغرفة"، رافضا إعطاء مزيد من التفاصيل.