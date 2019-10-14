رئيس الوزراء الإيطالى: نسعى لحظر أوروبى على بيع الأسلحة لتركيا

روما (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، أنه سيسعى لحظر أوروبى على بيع الأسلحة لتركيا، فى وقت صعدت أنقرة هجومها على المقاتلين الأكراد فى شمال سوريا.

وقال كونتى، فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز"، مساء الأحد، إن إيطاليا ستدفع هذه المبادرة قدما فى جميع المنتديات المتعددة الأطراف و ستسعى لمحاربة العملية العسكرية التركية فى شمال شرقى سوريا بكل أداة يسمح بها القانون الدولى.

وأضاف أن الحكومة الإيطالية لديها قناعة بضرورة التحرك بأقصى تصميم لتجنيب الشعب السورى مزيدا من المعاناة، لاسيما الأكراد، وللتصدى للسلوك المزعزع للاستقرار فى المنطقة.

يأتى هذا فى وقت أوقفت فيه كل من فنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج، بيع الأسلحة إلى تركيا جراء العدوان على شمال شرقى سوريا.