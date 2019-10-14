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رئيس القابضة لمياه الشرب يفتتح أول مشروع لتأمين أغطية بالوعات الصرف

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:16 ص
رئيس القابضة لمياه الشرب يفتتح أول مشروع لتأمين أغطية بالوعات الصرف المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
كتب أحمد حسن

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شهد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تجربة حية لاختبار الغطاء التأمينى لبالوعات الصرف الصحى على خط صرف صحى مجمع قطر 1000 مم، بشارع جدة بالمهندسين، والذى ابتكرته شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، لمواجهة ظاهرة سرقة الأغطية، بحضور كلا من المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى.
 
وتابع رسلان آليات تركيب الغطاء والمدة الزمنية لتركيبه والتى تقارب ساعة ونصف تقريبا، وأشاد بهذه التجربة، وشدد على ضرورة تعميمها بعد إجراء الدراسات والاختبارات اللازمة فى اسرع وقت ممكن، ووضعها ضمن أولويات الشركات التابعة لمجابهة تلك الظاهرة والحفاظ على أرواح المواطنين.
 
وأكد على دور الخطوط الساخنة 125 بجميع المحافظات و175 بالقاهرة والإسكندرية فى استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين المتعلقة بالصرف الصحى، وسرعة التعامل مع تلك البلاغات وخصوصا الاغطية المسروقة.جدير بالذكر، أن شركة الصرف الصحى بالجيزة أجرت اختبارات وتجارب منذ مايقرب من شهر، لإجراء التعديلات الهندسية اللازمة  للوصول إلى أنسب نموذج يمكن تطبيقه.
 
ومن جانبه، أكد المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن هذا النموذج يتم تصنيعه بالكامل بالورشة العمومية بالشركة، وهو عبارة عن تركيب لشبكات أسفل أغطية بالوعات الصرف بنحو 30 سم، وتتحمل الأوزان حتى 500 كجم، بغرض حماية الأرواح ومنع سقوط المواطنين من ناحية، والحفاظ على شبكات الصرف الصحى بمنع القاء المخالفات الثقيلة مثل مخلفات المذابح والمجازر. 
 
وأشار ن هذا النموذج يعد الأمثل لانه يسمح بعملية التطهير سواء بالمعدات أو الأفراد، نظرا لإمكانية فتحه وغلقه، دون تعريض حياة المواطنين للخطر.
 
 
الغطاء التأمينى لبالوعات الصرف الصحى
الغطاء التأمينى لبالوعات الصرف الصحى

المهندس ممدوح رسلان
المهندس ممدوح رسلان

 


الشركه القابضه للمياه

القابضه لمياه الشرب

اغطيه بالوعات الصرف

الصرف الصحى

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