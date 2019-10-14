سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الدستورية: المحكمة احتلت مكانة كبيرة بوجدان المصريين باعتبارها ملاذ الحريات

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 03:20 م
رئيس الدستورية: المحكمة احتلت مكانة كبيرة بوجدان المصريين باعتبارها ملاذ الحريات المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - تصوير عمرو مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة ستقوم بتنظم احتفالية كبيرة خلال يوم السبت المقبل بمناسبة عيد المحكمة الذهبى لمرور 50 عاما على نشأة القضاء الدستورى المصرى. 
 
 
وأوضح المستشار سعيد مرعى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المحكمة اليوم أن المحكمة الدستورية العليا احتلت مكانة كبيرة لدى وجدان المصريين باعتبارها الملاذ الذى يرد حقوقهم وحرياتهم كما يرد عن هذه الحقوق اى عدوان، مشيرا الى ان المحكمة حاليا وفقا للدستور الرقابة اللاحقة على القوانين والتشريعات.
 
المحكمة الدستورية (1)
 

المحكمة الدستورية (2)
المحكمة الدستورية (3)
 

المحكمة الدستورية (4)
 

المحكمة الدستورية (5)
 

المحكمة الدستورية (6)
 

المحكمة الدستورية (7)
 

المحكمة الدستورية (8)
 

المحكمة الدستورية (9)
 

المحكمة الدستورية (10)
 

المحكمة الدستورية (11)
 
 

المحكمة الدستورية (13)
 

المحكمة الدستورية (14)
 

المحكمة الدستورية (15)
 

المحكمة الدستورية (16)
 

المحكمة الدستورية (17)
 

المحكمة الدستورية (18)
 

المحكمة الدستورية (19)
 

المحكمة الدستورية (20)
 

المحكمة الدستورية (21)
 

المحكمة الدستورية (22)
 

المحكمة الدستورية (23)
 

المحكمة الدستورية (24)
 

المحكمة الدستورية (25)
 

المحكمة الدستورية (26)
 

المحكمة الدستورية (27)
 

المحكمة الدستورية (28)
 

المحكمة الدستورية (29)
 

 


رئيس المحكمة الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا

المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا

القضاء الدستورى المصرى

عيد المحكمة الذهبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

حسام البدرى ينسف طريقة أجيرى أمام بوتسوانا.. مدرب المنتخب يعتمد طريقة 4-2-3-1ويحرر عبدالله السعيد من الواجبات الدفاعية.. الشحات بديلا لمحمد صلاح.. مفاضلة بين كوكا وعمر السعيد فى الهجوم.. و4تغييرات بالشوط الثانى

حسام البدرى ينسف طريقة أجيرى أمام بوتسوانا.. مدرب المنتخب يعتمد طريقة 4-2-3-1ويحرر عبدالله السعيد من الواجبات الدفاعية.. الشحات بديلا لمحمد صلاح.. مفاضلة بين كوكا وعمر السعيد فى الهجوم.. و4تغييرات بالشوط الثانى

فيديو جديد يوثق تفاصيل جديدة عن "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية

فيديو جديد يوثق تفاصيل جديدة عن "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

وزارة المالية: صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

وزارة المالية: صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة