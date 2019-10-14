رئيس الدستورية: المحكمة احتلت مكانة كبيرة بوجدان المصريين باعتبارها ملاذ الحريات

كتب إبراهيم قاسم - تصوير عمرو مصطفى

أكد المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة ستقوم بتنظم احتفالية كبيرة خلال يوم السبت المقبل بمناسبة عيد المحكمة الذهبى لمرور 50 عاما على نشأة القضاء الدستورى المصرى.

وأوضح المستشار سعيد مرعى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المحكمة اليوم أن المحكمة الدستورية العليا احتلت مكانة كبيرة لدى وجدان المصريين باعتبارها الملاذ الذى يرد حقوقهم وحرياتهم كما يرد عن هذه الحقوق اى عدوان، مشيرا الى ان المحكمة حاليا وفقا للدستور الرقابة اللاحقة على القوانين والتشريعات.