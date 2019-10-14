رئيس أوغندا يدعو السودان إلى إتباع منهج جديد خلال مفاوضات السلام

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دعا رئيس أوغندا يورى موسيفيني، السودان إلى إتباع منهج جديد خلال مفاوضات السلام الحالية، التي تستضيفها جوبا في جنوب السودان، بين الحكومة والحركات المسلحة، حتى لا تستغرق زمنا طويلا.

وقال مجلس السيادة في السودان، في بيان، إن موسيفيني التقى مع الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام، في جوبا مساء اليوم.

وأوضح البيان أن الرئيس الأوغندي قدم الدعوة إلى نائب رئيس مجلس السيادة، لزيارة أوغندا.

وتناول اللقاء عملية السلام فى السودان والجهود المبذولة لتحقيقه، حيث أكد دقلو أن الوفد على استعداد لتقديم كل ما يلزم لإنجاح عملية التفاوض، مؤكدا أن السلام يمثل أولوية خلال الفترة الانتقالية.