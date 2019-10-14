سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

رئيس أوغندا يدعو السودان إلى إتباع منهج جديد خلال مفاوضات السلام

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 08:54 م
رئيس أوغندا يدعو السودان إلى إتباع منهج جديد خلال مفاوضات السلام رئيس أوغندا يورى موسيفيني
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 دعا رئيس أوغندا يورى موسيفيني، السودان إلى إتباع منهج جديد خلال مفاوضات السلام الحالية، التي تستضيفها جوبا في جنوب السودان، بين الحكومة والحركات المسلحة، حتى لا تستغرق زمنا طويلا.
 
وقال مجلس السيادة في السودان، في بيان، إن موسيفيني التقى مع الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام، في جوبا مساء اليوم.
 
وأوضح البيان أن الرئيس الأوغندي قدم الدعوة إلى نائب رئيس مجلس السيادة، لزيارة أوغندا.
 
وتناول اللقاء عملية السلام فى السودان والجهود المبذولة لتحقيقه، حيث أكد دقلو أن الوفد على استعداد لتقديم كل ما يلزم لإنجاح عملية التفاوض، مؤكدا أن السلام يمثل أولوية خلال الفترة الانتقالية.

أوغندا

السودان

مفاوضات السلام

جوبا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر

استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة

فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة

صور.. هند صبرى تزور "اليوم السابع" للحديث عن مشوارها الفنى

صور.. هند صبرى تزور "اليوم السابع" للحديث عن مشوارها الفنى

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة