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رئيس ألمنيوم البحرين: ارتفاع حجم مبيعات الشركة إلى 376 خلال الربع الثالث من 2019

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:06 م
رئيس ألمنيوم البحرين: ارتفاع حجم مبيعات الشركة إلى 376 خلال الربع الثالث من 2019 ألومنيوم
كتب هانى الحوتى

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قال على البقالى الرئيس التنفيذى لشركة ألمنيوم البحرين-ألبا، إن حجم مبيعات الشركة للربع الثالث من عام 2019، بلغ 376 ألف طن مترى مقابل 249 ألف طن مترى لنفس الفترة من العام الماضى بزيادة بلغت 51% على أساس سنوى، فى حين تجاوز الإنتاج 385.4 ألف طن مترى بزيادة بلغت 53% على أساس سنوى، وذلك مقابل 251.5 ألف طن مترى خلال الربع الثالث لعام 2018.
 
وأضاف البقالى، فى بيان لبورصة البحرين، اليوم الاثنين، أن حجم مبيعات شركة ألبا بلغت 945.1 ألف طن مترى مقابل 750.2 ألف طن مترى لنفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة 26%، كما ارتفع الإنتاج بنفس النسبة على أساس سنوى ليبلغ 963.8 ألف طن مترى خلال تلك الفترة مقابل 7623 ألف طن مترى لنفس الفترة من العام السابق.
 
وتابع وتستهدف الشركة تحقيق نقلة نوعية فى الإنتاج لتصل إلى 1.35 ألف طن مترى لأول مرة فى تاريخها، وتسليم خط الصهر السادس للعمليات التشغيلية بالشركة.
 
يذكر أن مشروع خط الصهر السادس للتوسعة هو أحد أهم المشاريع بالبحرين، حيث سيجعل من "ألبا" أكبر مصهر للألومنيوم فى العالم، كما يعتبر من أكبر مشاريع التطوير التوسعية فى منطقة الشرق الأوسط بنفقات رأسمالية تبلغ 3 مليارات دولار.
 

بورصة البحرين

البا

المنيوم البحرين

انتاج الالومينوم

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