دراسة كورية: تلوث الهواء يسبب الصلع

وكالات الأنباء

حذرت دراسة كورية من أن تلوث الهواء مرتبط بتساقط الشعر "الصلع" عند البشر، وذلك بعد إجراء تجارب على الرابط بين فقدان الشعر والملوثات المحمولة جوا مثل الغبار والوقود.

وحسب صحيفة الأيام البحرنية، أن التعرض للملوثات الشائعة يقلل من مستوى أربعة بروتينات مسئولة عن نمو الشعر والحفاظ عليه، وهذا التأثير يزداد مع زيادة الجسيمات الدقيقة الملوثة فى الهواء، مما يشير إلى أن أولئك الذين يعيشون في المدن أو بالقرب من المصانع يواجهون خطرا أكبر لفقدان الشعر.

وقال معد الدراسة،"هناك حاجة لمزيد من الأبحاث القائمة على السكان لتأكيد ذلك".