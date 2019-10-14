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دراسة: زيادة وخفض الراتب تؤثران على صحة القلب

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:34 م
دراسة: زيادة وخفض الراتب تؤثران على صحة القلب أزمة قلبية - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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كشفت دراسة جديدة، خلص إلى نتائجها فريق بحث من مستشفى بريجهام والنساء، ومدرسة هارفارد الطبية، إلى أن زيادة وخفض الراتب تؤثران على صحة القلب.

وبحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن الدراسة أكدت أن الحصول على زيادة فى الراتب قد تحمى من أمراض القلب والسكتات الدماغية، وعلى العكس إذا انخفضت الرواتب تؤدى إلى ارتفاع الخطر.

وأكدت الدراسة، أن المشاركين الذين انخفض دخلهم زاد لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17%، لأن انخفاض الدخل يؤدى إلى اتباع نظام غذائي سيء، مثل تناول المزيد من الأطعمة الرخيصة المصنعة والمليئة بالدهون والسكر، مما يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وشملت الدراسة نحو 9 آلاف مشارك من أربعة مجالات عمل مختلفة في الولايات المتحدة، وقام الفريق بتتبعهم على مدى 17 عاما في المتوسط.

وأوضحت الصحيفة بحسب الدراسة، أن خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، ارتفع بنسبة تقارب 20% لدى الرجال والنساء الذين انخفض دخلهم.


دراسة

السكتات الدماغية

النوبات القلبية

الراتب

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