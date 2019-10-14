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خطوات تساعدك فى استخراج تراخيص الدراجات البخارية.. تعرف عليها

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:00 ص
خطوات تساعدك فى استخراج تراخيص الدراجات البخارية.. تعرف عليها المرور- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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توجد العديد من الخطوات اللازمة لاستخراج رخصة قيادة خاصة لدراجة بخارية ومجموعة من الإجراءات التى يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات لكى يتم استخراج رخصة لها، ومنها:

-تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج

-إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه

-إجراء اختبار عملى على القيادة

-إصدار الرخصة لمقدم الطلب

-المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة

-إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور

-الحد الأدنى للسن 18 سنة

-إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب

-صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل

-إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر

-تجهيز 4 صور شمسية

-المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى

-نموذج الاختبار الشفوى

-نموذج الاختبار العملى

- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات


ادارة المرور

تراخيص الدراجات

وحدات التراخيص

اختبارات

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