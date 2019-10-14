حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بمنطقة آثار الهرم

كتب: بهجت أبو ضيف

كثفت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية، لإعادة الانضباط بالمنطقة الأثرية بالهرم، لإزالة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين، وضبط الخارجين عن القانون.

أسفرت حملة شارك بها ضباط شرطة المرافق، عن إزالة 181 مخالفة تعدي وإشغال طريق، خاصة بالكافتريات، والمقاهي، والباعة الجائلين.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 12 قضية متنوعة بين ضبط مشتبه بهم، وتنفيذ أحكام، وباعة متجولين، ومتسولين، ومضايقة سائحين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت نيابة الهرم التحقيق.