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حمدوك يؤكد اهتمام الدولة بوضع حلول جذرية لأزمة المواصلات بالسودان

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:02 م
حمدوك يؤكد اهتمام الدولة بوضع حلول جذرية لأزمة المواصلات بالسودان عبد الله حمدوك
كتبت - هناء أبو العز

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أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السودانى، اهتمام الدولة بكافة مستوياتها بوضع حلول جذرية لأزمة المواصلات.

 

وأوضح حمدوك، خلال لقائه اليوم أعضاء اللجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العامة بالبلاد.

 

وأوضح فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السودانى، فى بيان صحفى أصدره إعلام مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء اطلع على جهود اللجنة وما عقدته من اجتماعات مكثفة مع الجهات المختصة لحل أزمة المواصلات بالبلاد.

 

وقال وزير الداخلية السودانى، الفريق شرطة الطريفى إدريس، إن اللقاء أمن على ضرورة تكثيف الرقابة على المواصلات من خلال انتشار شرطة المرور، موضحًا أن اللجنة اتخذت خطوات عملية لحل أزمة المواصلات، مبينًا أن رئيس مجلس الوزراء وجه اللجنة بمضاعفة عملها وتقديم تنوير دورى بمخرجاتها فى مجلس الوزراء.

 

وكشف والى الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون عن حلول عاجلة اتخذتها حكومة الولاية لحل أزمة المواصلات أبرزها صيانة الطرق بمداخل ومخارج المواصلات وإزالة التشوهات فى الطريق العام، بالإضافة إلى تخفيض رسوم الترخيص للمركبات العاملة فى مجال نقل الركاب، ووضع الديباجات فى المركبات العامة لتحديد مسارها، مشيرا إلى أن القطار المحلى لنقل الركاب سيبدأ العمل فى شهر نوفمبر المقبل، معلنا عن وصول (390) أتوبيسًا من خارج البلاد خلال الأسابيع القادمة.

 

 وقال والى الخرطوم، إن الولاية وضعت حلول مستقبلية تتضمن تشييد كبارى طائرة وأنفاق، ومترو وذلك بالاستفادة من تجارب الدول الناجحة فى هذا المجال.

 


الخرطوم

السودان

عبد الله حمدوك

أزمة المواصلات

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