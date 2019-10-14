سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:01 م
حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله حريق كنيسة مارى جرجس فى حلوان
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استدعت نيابة حلوان كاهن كنيسة مارى جرجس، للاستماع لأقواله حول الحريق الذى شب فى الكنيسة وادى لاحتراقها .

 

وكان فريق من نيابة حلوان، بإشراف المستشار أحمد ربيع المحامى العام، انتقل لمعاينة حريق كنيسة مارى جرجس، وتبين من المعاينة أن النيران أتت على محتويات الكنيسة ولا توجد إصابات.

 

وكشفت المعاينة عن عدم وجود أشخاص داخل الكنيسة وقت وقوع الحريق، حيث كانت الكنيسة مغلقة.

 

وأمرت نيابة حلوان، بإشراف المستشار أحمد ربيع المحامى العام، بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شب فى الكنيسة، وذلك لبيان سبب الحريق ،كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الحادث لكشف وجود شبهة جنائية فى الحادث.

 

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الكنائس فى منطقة حلوان، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى، ومحاولة منع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.


حريق كنيسة فى حلوان

المعمل الجنائى

حريق كنيسة مارى جرجس

كنيسة مار جرجس حريق

كنيسة حلوان

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النيران توقف 120 سنة من الصلوات بكنيسة مارجرجس بحلوان.. أسسها الألمان وصلى فيها الأرمن.. اشتراها الأنبا بولس أسقف حلوان الراحل بـ3 آلاف جنيه لتنضم لكنائس الأقباط.. وخدماتها ظلت قائمة لمدة 48 عاما

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:30 م

محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق كنيسة حلوان ويتابع التحقيقات

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:19 م

حريق كنيسة حلوان.. النيابة تنتدب المعمل الجنائى لتحديد السبب

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:57 ص

النار تلتهم التاريخ.. حريق كنيسة مارجرجس فى حلوان

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:13 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. هند صبرى تزور "اليوم السابع" للحديث عن مشوارها الفنى

صور.. هند صبرى تزور "اليوم السابع" للحديث عن مشوارها الفنى

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

حسام البدرى ينسف طريقة أجيرى أمام بوتسوانا.. مدرب المنتخب يعتمد طريقة 4-2-3-1ويحرر عبدالله السعيد من الواجبات الدفاعية.. الشحات بديلا لمحمد صلاح.. مفاضلة بين كوكا وعمر السعيد فى الهجوم.. و4تغييرات بالشوط الثانى

حسام البدرى ينسف طريقة أجيرى أمام بوتسوانا.. مدرب المنتخب يعتمد طريقة 4-2-3-1ويحرر عبدالله السعيد من الواجبات الدفاعية.. الشحات بديلا لمحمد صلاح.. مفاضلة بين كوكا وعمر السعيد فى الهجوم.. و4تغييرات بالشوط الثانى

فيديو جديد يوثق تفاصيل جديدة عن "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية

فيديو جديد يوثق تفاصيل جديدة عن "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة