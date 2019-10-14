حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

كتب كريم صبحى

استدعت نيابة حلوان كاهن كنيسة مارى جرجس، للاستماع لأقواله حول الحريق الذى شب فى الكنيسة وادى لاحتراقها .

وكان فريق من نيابة حلوان، بإشراف المستشار أحمد ربيع المحامى العام، انتقل لمعاينة حريق كنيسة مارى جرجس، وتبين من المعاينة أن النيران أتت على محتويات الكنيسة ولا توجد إصابات.

وكشفت المعاينة عن عدم وجود أشخاص داخل الكنيسة وقت وقوع الحريق، حيث كانت الكنيسة مغلقة.

وأمرت نيابة حلوان، بإشراف المستشار أحمد ربيع المحامى العام، بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شب فى الكنيسة، وذلك لبيان سبب الحريق ،كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الحادث لكشف وجود شبهة جنائية فى الحادث.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الكنائس فى منطقة حلوان، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى، ومحاولة منع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.