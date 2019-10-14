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حبس 3 متهمين بخطف عاطل بسبب خلافات كاليه بينهم فى المعصرة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:42 م
حبس 3 متهمين بخطف عاطل بسبب خلافات كاليه بينهم فى المعصرة كلبش - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المعصرة، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة خطف عاطل بسبب خلافات مالية بينهم.

 

اعترف المتهمين بارتكابهم للواقعة، وأقروا بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينهم وبين المجنى عليه وأنه مدين لهم بمبلغ مالى 15 ألف جنيه، لمشاركته معهم فى تجارة المواشى فخططوا لاستدراجه لمحل سكنهم، وفى سبيل ذلك توجهوا لمسكن المجنى عليه واصطحبوه واحتجزوه بمسكنهم وقاموا بإجباره على التوقيع على إيصال أمانة بمبلغ 15 ألف جنيه، وعقب ذلك قاموا بمساومة زوجته على دفع المبلغ المشار إليه نظير إطلاق سراحه، وأضافوا بقيامهم بتسليم إيصال الأمانة لأحد المحامين طرفهم، وبمواجهة المجنة عليه بما جاء بأقوال المتهمين أيدها.

 

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة المعصرة، مفادة حضور "صباح. ج"، 43 سنة، ربة منزل، وأفادت بأنه منذ عشر أيام حضر إلى محل إقامتها أحد الأشخاص، ويدعى "البحيرى" وبصحبته شخصان آخران لا تعلم بياناتهم "أدلت بأوصافهم التقريبية" وقاموا باصطحاب زوجها "عصام. ع"، 55 سنة، عاطل، وذلك بدعوى حل خلافات مالية بينهم، ولم يعد وورد إليها اتصال هاتفى من أحد الأشخاص، أبلغها خلاله بقيامهم باحتجاز زوجها ومساومتها على دفع مبلغ مالى 15 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، كل من "البحيري. ش"، 23 سنة، عاطل، وشقيقه" محمد. ش"، 19 عاطل، و"محمد ج"، 39 سنة، عاطل، بأعداد الأكمنة اللازمة تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم بمسكنهم وبصحتهم المجنى عليه.


مباحث القاهرة

تحرير شخص فى المعصرة

جريمة اختطاف

المعصرة

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