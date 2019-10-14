حبس نجار 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعه بقتل طليقته بالخصوص

القليوبية فريق المحافظات

قررت نيابة الخصوص حبس نجار 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعه بقتل طليقته لرفضها العودة لعصمته فقام بطعنها بسكين وأمرت النيابة العامة التحفظ على السلاح المستخدم بالواقعة وإرساله للمعمل الجنائى.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث الخصوص بقيام عصام ع ا 50 سنة نجار بالحضور لديوان القسم من تلقاء نفسه وأبلغ بقيامه بالتعدى على طليقته عيده ع ا 46 سنة عاملة بمستشفى الدمرداش ومقيمة بالخصوص بالضرب وطعنها عدة طعنات بسكين مطبخ وتركها بالشقة سكنها وذلك بسبب رفضها طلبه العودة إلى عصمته عقب طلاقها منه منذ عامين وتعديها عليه بالسب والشتم .

وانتقل العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى و بالفحص تبين وجود المذكورة مسجاة على أرضية غرفة المعيشة مصابة بعدد 3 طعنات بالظهر وطعنه أسفل البطن من الجهة اليمنى، وعثر بجانبها على السكين المستخدم فى الواقعة وعليه آثار دماء، وتم التحفظ عليها .

بسؤال نجلهما عبد الرحمن ع ع طالب ردد ذات المضمون وجرى نقل المصابة لمستشفى السلام وحجزها للعلاج ولا يمكن استجوابها وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.