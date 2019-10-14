حبس كبير مشجعى نادى الاتحاد السكندري لحيازته أسلحة

الإسكندرية أسماء على بدر

قرر المستشار عبد العزيز سامي رئيس نيابة سيدي جابر، حبس كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري واثنين آخرين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بـ إحراز أسلحة بيضاء ونارية وترويع للمواطنين والبلطجة، وتم التحفظ علي المضبوطات وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، اخطارًا من ضباط مباحث قسم شرطة سيدى جابر، يفيد ورود بلاغ من المواطنين بقيام 3 أشخاص بترويع المواطنين باستخدام أسلحة بيضاء ونارية والبلطجة، بدائرة القسم.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وتبين قيام المتهم: عادل شكل كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري، هو واثنين آخرين بحيازة أسلحة بيضاء ونارية والرقص بها بالطريق العام وتصوير مقطع فيديو وانتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تم عمل كمين ومداهمة المتهمين والقي القبض عليهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.