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حبس عامل بتهمة قتل حماه بسبب خلافات أسرية فى الأميرية 4 أيام

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:24 م
حبس عامل بتهمة قتل حماه بسبب خلافات أسرية فى الأميرية 4 أيام جثة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الأميرية بحبس عامل ، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل حماته بسبب خلافات أسرية.

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عامل بالاعتداء على حماته بالضرب حتى فارقت الحياة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة، 60 سنة، بها آثار كدمات متفرقة بجسدها، تم نقلها إلى المشرحة.

 

وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال الجيران وشهود العيان، تبين أن ابنة المجنى عليها تركت منزل زوجها ومكثت مع والدتها، وبعد فترة أنجبت طفل فحضر الزوج لأخذ طفله وتصدت المجنى عليها له ومنعته من أخذ الطفل، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة اعتدى عليها المتهم بالضرب حتى سقطت على الأرض مفارقة للحياة، ثم فرّ هاربا.

 

 

وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن المقدم أحمد طارق، رئيس مباحث قسم الأميرية والقوة المرافقة له، من ضبط المتهم فى أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 


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قسم الأميرية

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