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حبس عاطل بتهمة قتل شاب بسبب مشادة كلامية بينهما فى الساحل 4 أيام

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 03:37 م
حبس عاطل بتهمة قتل شاب بسبب مشادة كلامية بينهما فى الساحل 4 أيام محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الساحل حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بقتل شاب بطعنة نافذة بميدان فكتوريا فى منطقة الساحل. 
 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد علاء خلف الله مفتش قطاع شمال القاهرة مفاده تلقى قسم شرطة الساحل، إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال جثة "أحمد م"، 19 سنة، وشهرته سودة، مصابا بطعنة نافذة، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية وشخص أخرى يدعى "أشرف م"، 22 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، وتطور الأمر إلى مشاجرة، أخرج على إثرها الجاني سلاح أبيض مطواه، وطعن الضحية ما تسبب في مصرعه في الحال، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
 
 

حبس عاطل

قتل شاب

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قسم الساحل

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