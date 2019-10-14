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حبس تشكيل عصابى لسرقة التكاتك فى المرج 4 أيام

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:22 م
حبس تشكيل عصابى لسرقة التكاتك فى المرج 4 أيام توك توك - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نيابة المرج حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقتهم 6 تكاتك بالمرج.

 

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده أثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المرج وبصحبته القوة المرافقة بشارع التروللى ـ دائرة القسم تنامى إلى سمعه صوت استغاثة باستبيان الأمر تمكن من ضبط كلا من ع.ا، 20 سنة، عاطل، م.ى، 30 سنة، عاطل وبحوزتهما كيس بداخله مسحوق "شطة"، سلاح أبيض " سكين " حال شروعهما فى سرقة دراجة بخارية ( توك توك ) كرهًا عن قائدها م.ا، 16 سنة، سائق توك توك بسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط مستقلًا دراجة بخارية " توك توك " قيادته استوقفه المتهمان فى محاولة لسرقة الدراجة البخارية كرها عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما واتهمهما بالشروع فى سرقته بالإكراه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم.

 

بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات البخارية "توك توك " كرها عن قائديها بقصد التصرف فيها بالبيع واعترفا بارتكاب 6 حوادث أخرى بذات الأسلوب.

 

باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الدراجتين واتهمهما بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق، جار التوصل لمالكى باقى الدراجات المستولى عليها.

 


حبس عصابة

تشكيل عصابى

سرقة التكاتك

قسم المرج

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