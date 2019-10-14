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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه بالسلام 4 أيام

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:31 ص
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه بالسلام 4 أيام سيارات مسروقة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بحبس متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفاده ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان، بتواجد إحدى السيارات المتروكة بمنطقة تقسيم أمنحتب شارع الأربعين، وعلى الفور انتقل الرائد محمد محفوظ الصيرفى الضابط بوحدة مباحث القسم، وتمكن من تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها تحمل أرقام "ف م 7934" ماركة هيونداي اكسنت سوداء اللون.
 
وبالكشف الفنى على السيارة أمكن تحديد مالك السيارة، وتبين أنه "محمد. ن"،  24 سائق، باستدعائه قرر بسابقة قيام شخصان " أدلى بأوصافهما التقريبية " باستيقافه بدائرة مركز شرطة شبين القناطر / قليوبية، والاستيلاء منه على السيارة ملكه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء ولاذا بالفرار، وأنه كان فى سبيله لتحرير محضر بالواقعة.
 
وبإعداد الأكمنة بمحيط مكان تواجد السيارة، أمكن ضبط كلاً من "حمادة. س"،  36 سنة، عاطل، ( مسجل خطر )، و"أحمد .م"،  25 سنة، عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 934 لسنة 2017م السلام ثان " سرقة متنوعة"،حضورهما لاستقلال السيارة  وبحوزتهما "سلاح ناري" بندقية خرطوش، 6 طلقات من ذات العيار "، طبنجة صوت معدلة عيار 9 مم ، طبنجة صوت عيار 9 مم ، سلاح أبيض " خنجر " ، 2 قناع أسود ، هاتف محمول"، و بسؤال المجنى عليه تعرف على المتهمان واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتم تحرير المحضر اللازم،  والعرض علي النيابة.

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