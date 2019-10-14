حالات يصبح فيها التهاب الحلق مرض غير معدى.. تعرف عليها

كتبت هند عادل

التهاب الحلق من أكثر الأمراض انتشارا خلال فصل الخريف والشتاء والسبب الأكثر شيوعا وراء الإصابة هو عدوى فيروسية أو بكتيرية وهذه حالة معدية، أما التهاب الحلق الناجم عن الحساسية أو العوامل البيئية الأخرى ليست معدية.

تسبب الفيروسات معظم التهاب الحلق ، مثل تلك التي تسبب نزلات البرد أو الأنفلونزا حوالي 85 إلى 95 في المئة من التهابات الحلق الفيروسية، وفقا لما ذكره موقع" healthline".

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 15 سنة لديهم نسبة أعلى من الالتهابات البكتيرية من الأطفال الأصغر سنًا أو البالغين، يقدر أن 30 ٪ مصدر موثوق للحنجرة الحلق في هذه الفئة العمرية بكتيرية.

عادة ما تتحسن معظم التهاب الحلق في 7 إلى 10 أيام دون علاج ومع ذلك ، فإن التهاب الحلق الناجم عن البكتيريا ، مثل التهاب الحلق ، غالبا ما يحتاج إلى علاج بالمضادات الحيوية.

أسباب معدية وغير معدية من التهاب الحلق



الزكام أو الأنفلونزا هي المسئولة عن معظم التهاب الحلق ، ولكن هناك العديد من الأسباب المحتملة الأخرى، ويمكن أن يكون هناك التهاب في الحلق بسبب سبب بيئي إلى جانب سبب فيروسي أو بكتيري.

تشمل الأسباب لالتهاب الحلق المعدي:



الالتهابات الفطرية في الحلق ، وتسمى أيضا مرض القلاع ، وعادة ما يكون الطفيليات مثل الديدان المستديرة (داء الصفر) هى السبب.

يمكن أن يكون لديك أيضًا التهاب في الحلق ليس معديًا، قد يكون سبب ذلك:





الحساسية للغبار أو حبوب اللقاح أو العشب أو عث الغبار أو العفن أو وبر الحيوانات الأليفة.

الهواء البارد أو الجاف ، وخاصة في فصل الشتاء عندما يكون نظام التدفئة قيد التشغيل.

الشخير أو التنفس بفم مفتوح.

تلوث الهواء الداخلي أو الخارجي (تهيج الدخان أو المواد الكيميائية).

مرض الجزر المعدي المريئي.

إصابة في الرقبة أو الحلق.

إجهاد الحبال الصوتية نتيجة الإفراط في الاستخدام.

بعض الأدوية ، بما في ذلك مثبطات ACE لارتفاع ضغط الدم ، وبعض أدوية العلاج الكيميائي ، والستيروئيدات القشرية المستنشقة للربو.

مرض الغدة الدرقية.

مرض كاواساكي (نادر).