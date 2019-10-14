جراحة المياه البيضاء قد تخفض الحوادث على الطريق بنسبة 48%

كتبت إيناس البنا

أصبحت قدرة جراحة المياه البيضاء على استعادة البصر معروفة جيدًا ، كما وجد الباحثون الآن أنها يمكن أن تجعلك أكثر أمانًا بنسبة 48 % على الطريق أثناء القيادة.

ووجد الباحثون الذين قدموا التقرير في الاجتماع السنوي للأكاديمية الأمريكية لطب العيون " aao" أن حالات الحوادث القصيرة قد انخفضت 48 % بعد الجراحة.

وإعتام عدسة العين أمر طبيعي يحدث تدريجيا على مرالسنين بسبب الشيخوخة، حيث تصبح العدسة الصافية داخل العين غائمة، ويصعب في بعض الأحيان تمييز آثارإعتام عدسة العين النامية عن التغيرات الأخرى في الرؤية المرتبطة بالعمر، وقد تبدو الألوان باهتة ورؤية وهج من الأضواء تجعل من الصعب رؤيتها في الليل.

جراحة المياه البيضاء أو " الساد" تحل محل العدسة الغائمة بعدسة اصطناعية وتعتبر الجراحة منخفضة المخاطر وسريعة وفعالة، ويعتمد قرار الجراحة على مدار تسبب المشكلة فى عوائق لممارسة الأنشطة اليومية.وعادة ما يعمل أطباء العيون على عين واحدة في كل مرة، بداية من العين الأكثر كثافة بإلاعتام، وإذا نجحت الجراحة وتحسنت الرؤية بشكل كبير، فقد يتم في بعض الأحيان نسيان أو تأخير الجراحة في العين الثانية، ومع ذلك ، فإن معظم الناس يحصلون على فوائد كبيرة من إجراء عملية جراحية في العين الثانية، ثم تحسين إدراك العمق، والرؤية مما يجعل القراءة والقيادة أسهل.

لفهم الفائدة الحقيقية للجراحة لجودة، قام باحثون في جامعة أستراليا الغربية ، باختبار الأداء الدافع لـ 44 مريضاً قبل إجراء جراحة المياه البيضاء، حيث قام جهاز محاكاة القيادة بتقييم مجموعة متنوعة من المتغيرات: حدود السرعة المعدلة ، كثافات المرور ، التقاطعات غير المنضبطة ، ومعابر المشاة، وتم وضع المرضى من خلال جهاز محاكاة القيادة مرة أخرى بعد الجراحة الأولى ثم مرة أخرى بعد جراحة العيون الثانية.

بعد الجراحة الأولى فى عين واحدة انخفضت بالقرب من يخطئ وحوادث بنسبة 35 %، وبعد الجراحة الثانية انخفض العدد إلى 48 %

على الرغم من أن البراعة المرئية فى مدى رؤية المرء لمخطط العين، هي طريقة مهمة لتقييم اللياقة البدنية للشخص، إلا أنه تقييم غير مكتمل، لأن جودة الرؤية أيضا مؤشر مهم، حيث تحسن حساسية التباين وتحسين الرؤية الليلية من سلامة السائقين على الطريق.