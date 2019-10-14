سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

جراحة المياه البيضاء قد تخفض الحوادث على الطريق بنسبة 48%

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:02 م
جراحة المياه البيضاء قد تخفض الحوادث على الطريق بنسبة 48% اعتام عدسة العين والرؤية بعد الجراحة
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصبحت قدرة جراحة المياه البيضاء على استعادة البصر معروفة جيدًا ، كما وجد الباحثون الآن أنها يمكن أن تجعلك أكثر أمانًا بنسبة 48 % على الطريق أثناء القيادة.

ووجد الباحثون الذين قدموا التقرير في الاجتماع السنوي للأكاديمية الأمريكية لطب العيون " aao" أن حالات الحوادث القصيرة قد انخفضت 48 % بعد الجراحة.

وإعتام عدسة العين أمر طبيعي يحدث تدريجيا على مرالسنين بسبب الشيخوخة، حيث تصبح العدسة الصافية داخل العين غائمة، ويصعب في بعض الأحيان تمييز آثارإعتام عدسة العين النامية عن التغيرات الأخرى في الرؤية المرتبطة بالعمر، وقد تبدو الألوان باهتة ورؤية وهج من الأضواء تجعل من الصعب رؤيتها في الليل.

جراحة المياه البيضاء أو " الساد" تحل محل العدسة الغائمة بعدسة اصطناعية وتعتبر الجراحة منخفضة المخاطر وسريعة وفعالة، ويعتمد قرار الجراحة على مدار تسبب المشكلة فى عوائق لممارسة الأنشطة اليومية.وعادة ما يعمل أطباء العيون على عين واحدة في كل مرة، بداية من العين الأكثر كثافة بإلاعتام، وإذا نجحت الجراحة وتحسنت الرؤية بشكل كبير، فقد يتم في بعض الأحيان نسيان أو تأخير الجراحة في العين الثانية، ومع ذلك ، فإن معظم الناس يحصلون على فوائد كبيرة من إجراء عملية جراحية في العين الثانية، ثم تحسين إدراك العمق، والرؤية مما يجعل القراءة والقيادة أسهل.

لفهم الفائدة الحقيقية للجراحة لجودة، قام باحثون في جامعة أستراليا الغربية ، باختبار الأداء الدافع لـ 44 مريضاً قبل إجراء جراحة المياه البيضاء، حيث قام جهاز محاكاة القيادة بتقييم مجموعة متنوعة من المتغيرات: حدود السرعة المعدلة ، كثافات المرور ، التقاطعات غير المنضبطة ، ومعابر المشاة، وتم وضع المرضى من خلال جهاز محاكاة القيادة مرة أخرى بعد الجراحة الأولى ثم مرة أخرى بعد جراحة العيون الثانية.

بعد الجراحة الأولى فى عين واحدة انخفضت بالقرب من يخطئ وحوادث بنسبة 35 %، وبعد الجراحة الثانية انخفض العدد إلى 48 %

على الرغم من أن البراعة المرئية فى مدى رؤية المرء لمخطط العين، هي طريقة مهمة لتقييم اللياقة البدنية للشخص، إلا أنه تقييم غير مكتمل، لأن جودة الرؤية أيضا مؤشر مهم، حيث تحسن حساسية التباين وتحسين الرؤية الليلية من سلامة السائقين على الطريق.


جراحة المياه البيضاء

اعتام عدسة العين

تحسين الرؤية

الرؤية الليلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

5 علامات تدل على تكوين المياه البيضاء فى العين.. منها حساسية الضوء

السبت، 28 سبتمبر 2019 06:00 ص

صور .. اجراء 40 عملية إزالة مياه بيضاء بمستشفى المبرة بالزقازيق

الجمعة، 30 أغسطس 2019 04:50 م

5 علامات صامتة هتقولك أنك ممكن تكون مصاب بالمياه البيضاء على عينك

الإثنين، 19 أغسطس 2019 09:00 ص

قبل إجراء عملية المياه البيضاء اسأل عن نوع العدسة..الدكتور أحمد المعتصم يوضح

الأربعاء، 24 يوليه 2019 05:00 م

لماذا يصاب الأطفال بإعتام عدسة العين أو المياه البيضاء؟

السبت، 06 يوليه 2019 09:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

رفع اسم هانى زادة من قوائم الترقب بقضية مخالفات الزمالك

رفع اسم هانى زادة من قوائم الترقب بقضية مخالفات الزمالك

إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة

إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة

محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى

الأهلى يعلن جاهزية السولية لمباراة القمة وفايلر يطمئن على جاهزية اللاعبين

الأهلى يعلن جاهزية السولية لمباراة القمة وفايلر يطمئن على جاهزية اللاعبين

أمريكى وهندى وفرنسية يفوزون بجائزة نوبل فى الاقتصاد لعام 2019

أمريكى وهندى وفرنسية يفوزون بجائزة نوبل فى الاقتصاد لعام 2019

الأمم المتحدة: 150 ألف نازح بسبب العدوان التركى على شمال سوريا حتى الآن

الأمم المتحدة: 150 ألف نازح بسبب العدوان التركى على شمال سوريا حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة