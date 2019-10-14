تقنية جديدة لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب تحسن حالات القصور بشكل جذرى

كتبت إيناس البنا

توصل الأطباء إلى طريقة لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب بصورة أدق من خلال تخطيط نظام خرائط للقلب عالي التقنية يمكن أن ينقذ شريان حياة الآلاف من مرضى قصور القلب، وذلك وفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل".

بفضل تقنية المسح الرائدة، أصبح بإمكان الجراحين الآن وضع نوع خاص من أجهزة تنظيم ضربات القلب بدقة فائقة، للمساعدة في تنظيم القلب النابض، ويعتقد الخبراء أن الإجراء - وهو موضوع تجربة دولية لمدة عامين - يمكن أن يساعد المزيد من المرضى على العيش حياة أطول وأكثر صحة.



صورة خبر ديلى ميل عن جهاز تنظيم القلب

أوضح ألدو رينالدي، استشارى أمراض القلب في مؤسسة جايز وسانت توماس للصحة التأسيسية في لندن: "هذا يمكن أن يحسن حياة الأشخاص المصابين بقصور في القلب بشكل جذري، فللمرة الأولى نحن قادرون على وضع جهاز تنظيم ضربات القلب بدقة في القلب، مما يعني أنه يمكننا تجنب حدوث تندب في الأنسجة لدى الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب".

ما هو قصور القلب



قصور القلب هو مصطلح واسع لمجموعة واسعة من المشاكل التي تعني أن القلب غير قادر على ضخ الدم بشكل صحيح، ويحدث ذلك إذا أصبح القلب ضعيفًا ، وتشمل الأعراض "التعب ضيق التنفس وتورم الساق."

تتألف جميع أجهزة تنظيم ضربات القلب من بطارية صغيرة بحجم عبوة الثقاب، والتي يتم زرعها أسفل الترقوة ويتم توصيلها بأسلاك توضع في عضلة القلب، حيث تراقب الخيوط أي خلل في نبضات القلب وتنبعث نبضات ضئيلة من الكهرباء لتصحيح مشاكل الإيقاع عند الضرورة.



تحديد أفضل مكان لجهاز تنظيم ضربات القلب

يتم استخدام أدوات تنظيم ضربات القلب التي تحتوي على خيوط للمشاكل التي تتأثر بها الغرفتان العلوية والسفلية في أحد جانبي القلب، حيث يستخدم الإجراء الجديد جهازًا به 3 خيوط ، يتم إدخالها في الجانب الأيمن العلوي والسفلي من القلب، والجزء السفلي الأيسر، مما يسمح بإعادة مزامنة الجانبين.

ومع ذلك ، فإن وضع الجهاز في مكانه أمر صعب، فإذا تم وضع الخيط الثالث بطريق الخطأ على أنسجة القلب المتضررة، فإن النبضات الكهربائية تكون أقل فعالية، وهذا هو السبب وراء عدم تحسن حوالي 30 % من المرضى بعد إجراء عملية الزرع.

ومع ذلك باستخدام التقنية الجديدة المتطورة، يمكن للجراحين الآن توجيه هذه النتيجة الإضافية إلى المكان الصحيح، حيث سيشعر المرضى بتحسن، وحياة أفضل وسيعيشون حياة أطول، ومن المحتمل أيضًا ألا يحتاجوا إلى مزيد من العلاج".

يمكن إنشاء خريطة تندب أنسجة القلب قبل أسابيع من العملية باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير الشعاعي للأشعة السينية، وبناء صورة للقلب لمساعدة أخصائيي القلب ، يتم تحديد أفضل مركز للخيط الثالث.

تستغرق العملية عادة أقل من ساعتين، حيث يتم تخدير المرضى وإعطاء مخدر موضعي، ثم يتم إجراء شق يتراوح طوله بين 7 سم و 10 سم تحت الترقوة اليسرى وإدخال أنبوب مجوف ناعم من خلال الوريد في القلب.

يتم تغذية الخيوط الثلاثة لجهاز تنظيم ضربات القلب أيضًا من خلال هذا الأنبوب، ويتم توجيهها - بمساعدة خريطة القلب - إلى أفضل وضع ممكن، وترتبط الأسلاك بمولد جهاز تنظيم ضربات القلب - والذي يتم إدخاله تحت الجلد أسفل الطبقة الدهنية، ثم يتم إغلاق شق في الصدر.