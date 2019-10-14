تقرير لـ"الاتصالات": 65% من القطاع الخاص يستخدم الانترنت

كتبت: هبة السيد

أظهرت مؤشرات البنية التحتية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الربع الاول من 2019، أن منشأت القطاع الخاص التي تستخدم الانترنت بلغت نحو 65.7% بينما بلغت نسبة منشأت القطاع الخاص التي لديها INTRANET 41.2%.

و بلغت نسبة منشأت القطاع الخاص التي تستخدم الحاسب الألى في التعامل مع الشبكة الدولية 62.2% بينما كانت نسبة منشأت القطاع الخاص التي تستخدم الانترنت فى الحصول على معلومات عن السلع والخدمات 60.7%، بينما مازالت نسبة منشات القطاع الخاص التى تتعامل مع التجارة الإلكترونية بيعا نحو 7% وشراء 6%.

وبلغ إجمالي عدد المتدربين في برنامج تنمية القدرات المقدم من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات حتى نهاية الفترة يناير -مارس 2019 وذلك بنحو 12.18 الف متدرب ، وبلغ إجمالى عدد المتدربين في مجال البرمجيات 23.4 ألف متدرب حتى نهاية الفترة يناير - مارس 2019.