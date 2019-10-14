تفاصيل اجتماع مسئولين بالحكومة ورجال أعمال لدراسة جدوى إنشاء بورصة السلع

كتب هانى الحوتى

عقد مسئولون حكوميون ورجال أعمال، اجتماعاً اليوم الاثنين، لمناقشة تفاصيل تأسيس البورصة السلعية فى مصر، ترأس الاجتماع وزير التموين، إبراهيم عشماوى رئيس جهاز التجارة الداخلية، وشارك فيه ممثلين عن البورصة، محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة، طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية.

وبحسب مصدر شارك بالاجتماع، فأنه تم استعراض الملامح المبدئية لتأسيس بورصة السلع فى مصر، ورؤية كل من الأطراف المعنية بها، وتم الاتفاق على تنظيم اجتماع موسع يوم الأحد المقبل بمقر البورصة المصرية، لمناقشة دراسة الجدوى التى أعدتها البورصة المصرية تمهيداً للانتهاء من الملامح النهائية للمشروع نهاية أكتوبر الجارى لبدء الخطوات التنفيذية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية فى مصر، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

فى مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن أهمية إنشاء البورصة السلعية فى مصر تتمثل فى حماية صغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، كما يدفع إنشاء البورصة السلعية نحو خلق شفافية فى التسعير، وبالتالى المساهمة فى خفض التضخم الناتج عن تذبذب أسعار السلع، والقدرة على تصدير المنتجات لصغار المزارعين بعد استخراج شهادة ميلاد للمنتج يتم تداولها فى البورصة السلعية.

وأضاف مدبولي: البورصة السلعية ستسهم فى وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالاً لموقعها الاستراتيجى والمساهمة فى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنها ستعمل على زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التى قد تكون متداولة فى السوق المنظم.