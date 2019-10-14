سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تفاصيل اجتماع مسئولين بالحكومة ورجال أعمال لدراسة جدوى إنشاء بورصة السلع

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:23 م
تفاصيل اجتماع مسئولين بالحكومة ورجال أعمال لدراسة جدوى إنشاء بورصة السلع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد مسئولون حكوميون ورجال أعمال، اجتماعاً اليوم الاثنين، لمناقشة تفاصيل تأسيس البورصة السلعية فى مصر، ترأس الاجتماع وزير التموين، إبراهيم عشماوى رئيس جهاز التجارة الداخلية، وشارك فيه ممثلين عن البورصة، محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة، طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية.
 
وبحسب مصدر شارك بالاجتماع، فأنه تم استعراض الملامح المبدئية لتأسيس بورصة السلع فى مصر، ورؤية كل من الأطراف المعنية بها، وتم الاتفاق على تنظيم اجتماع موسع يوم الأحد المقبل بمقر البورصة المصرية، لمناقشة دراسة الجدوى التى أعدتها البورصة المصرية تمهيداً للانتهاء من الملامح النهائية للمشروع نهاية أكتوبر الجارى لبدء الخطوات التنفيذية.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية فى مصر، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومسئولى عدد من الجهات المعنية. 
 
فى مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن أهمية إنشاء البورصة السلعية فى مصر تتمثل فى حماية صغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، كما يدفع إنشاء البورصة السلعية نحو خلق شفافية فى التسعير، وبالتالى المساهمة فى خفض التضخم الناتج عن تذبذب أسعار السلع، والقدرة على تصدير المنتجات لصغار المزارعين بعد استخراج شهادة ميلاد للمنتج يتم تداولها فى البورصة السلعية.
 
وأضاف مدبولي: البورصة السلعية ستسهم فى وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالاً لموقعها الاستراتيجى والمساهمة فى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنها ستعمل على زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التى قد تكون متداولة فى السوق المنظم.
 

اخبار الاقتصاد

بورصة السلع

البورصة

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محمد فريد: تأسيس بورصة للسلع الحاضرة خلال الشهر الجارى

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 03:35 م

رئيس بورصة مصر: تأسيس شركة مع وزارة التموين لإدارة بورصة السلع

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 03:26 م

7 أسهم تستفيد من إنشاء بورصة السلع.. أبرزها أوراسكوم للاستثمار

السبت، 28 سبتمبر 2019 06:00 ص

الفلاحين: إنشاء بورصة للسلع يحمى صغار المزارعين ويمنع تقلبات الأسعار

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 01:52 م

س وج.. كل ما تريد معرفته عن بورصة السلع وتأثيرها على أسعار السلع فى مصر ؟

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل خناقة "عمر أفندى" والحكومة أمام القضاء.. مالك الشركة يطالب بوقف إجراءات الحجز التنفيذى وبراءة ذمته من الدين.. والمحكمة الاقتصادية تستجوب وزير العدل والمستثمر السعودى منتصف نوفمبر المقبل للفصل بالقضية

تفاصيل خناقة "عمر أفندى" والحكومة أمام القضاء.. مالك الشركة يطالب بوقف إجراءات الحجز التنفيذى وبراءة ذمته من الدين.. والمحكمة الاقتصادية تستجوب وزير العدل والمستثمر السعودى منتصف نوفمبر المقبل للفصل بالقضية

استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر

استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة

فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة

صور.. "اليوم السابع" يكرم هند صبرى على نجاح "الممر" و"الفيل الأزرق 2"

صور.. "اليوم السابع" يكرم هند صبرى على نجاح "الممر" و"الفيل الأزرق 2"

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة