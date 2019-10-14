تعليم القليوبية تنفذ مسابقة أوائل الطلبة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية

القليوبية إبراهيم سالم

بدأت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة للمرحلتين الإعدادية العامة "الصف الثالث الإعدادي"، والمرحلة الثانوية العامة "الصف الثالث الثانوي"، لبث روح التنافس العلمى بين طلاب المدارس وما لها من أثر فى إظهار مواهب وقدرات الطلاب وتدريبهم على كيفية الإجابة النموذجية فى نهاية العام.

وأكد "عجلان"، أن المسابقة تتم بالتنسيق بين العلاقات العامة بالمديرية التوجيهات الفنية للمواد الدراسية، مشيرا إلى أن المسابقة تتضمن إقامتها على مستوى كل إدارة تعليمية بالمحافظة من بين 12 إدارة تعليمية، فى الفترة من 7 أكتوبر 2019، إلى 17 أكتوبر 2019، ثم إرسال اسم المدارس الفائزة بالمركزين الأول والثانى إلى إدارة العلاقات العامة بالمديرية فى موعد غايته 17 أكتوبر الجارى.

وتابع، أنه يمثل كل مدرسة فريق مكون من، للمرحلة الإعدادية 8 طلاب، والمرحلة الثانوية 10 طلاب، على أن تكون المسابقة بمواد "اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، الحاسب الآلي" للمرحلة الإعدادية، ومواد "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الفيزياء، التاريخ، الرياضيات، الفلسفة والمنطق، علم النفس، الكيمياء"، على أن تكون الأسئلة فى حدود ما قطع من المنهج حتى تاريخ إجراء المسابقة.