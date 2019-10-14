تعليم أسوان تختتم البرنامج التدريبى لمبادرة نشر الوعى الصحى بين المجتمع المدرسى

أسوان - صلاح المسن

اختتمت مديرية التربية والتعليم باسوان اليوم فعاليات اليوم الختامى للبرنامج التدريبى نشر الوعى الصحى بين المجتمع المدرسى المقام بمركز التدريب الطبى بأسوان فى الفترة من 12 إلى 14 من أكتوبر الجارى تحت شعار "وطنى فى قلبى".

جدير بالذكر أن هذا التدريب يأتى فى إطار تنفيذ مبادرة نشر الوعى الصحى بين المجتمع المدرسى والتى تستهدف خلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض من خلال تفعيل المحتوى العلمى للمدارس والذى يشمل التثقيف الصحى والبيئة المدرسية والمياه والصرف الصحى الآمن الفحص الطبى الدورى الشامل ومكافحة الأمراض المعدية وكذلك النظافة العامة والتغذية السليمة بين الطلاب.

ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه المبادرة بستة مدارس بمعدل مدرستين لكل مرحلة وهى على عيد الإبتدائية والبراسى غرب الإبتدائية بإدارة إدفو والشطب الإعدادية بإدارة دراو و محمد محمود الباين الإعدادية بإدارة أسوان توشكى الثانوية المشتركة بإدارة نصر النوبة و سلوا بحرى الثانوية بإدارة كوم امبو .

واستهدف البرنامج التدريبى مديرى ومعلمى العلوم ومشرفى البيئة السكانية بهذه المدارس، حيث يتم تدريبهم ليقوموا أولًا بتنفيذ المبادرة فى مدارسهم، وثانيًا ليصبحوا كوادر قادرة على تدريب مجموعات أخرى من مختلف المدارس لتنفيذ المبادرة بأكبر عدد من مدارس المحافظة.