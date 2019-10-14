تعرف على خطة جامعة المنوفية لتأهيل الأمانة العامة للحصول على نظام إدارة الجودة

المنوفية - محمد فتحى

تنظم جامعة المنوفية،عددًا من الندوات التعريفية حول تأهيل الأمانة العامة لجامعة المنوفية،للحصول على نظام إدارة الجودة طبقاً للمواصفات الدولية Iso9001:2015.

وعقدت الجامعة ندوة لمديرى العموم ومديرين الإدارات بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعه، والدكتورة وفاء زهران عميد كلية الصيدلة، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة،وبحضور أحمد صالح مدير إدارة تطوير وتقويم الأداء لضمان الجودة بالجامعة ومحمد عبد القادر بإدارة تطوير وتقويم الأداء وحاضر فيها الدكتور إكرامى جمال نائب مدير وحدة الجودة .

وأشار الدكتور إكرامى،أنه فى ضوء تمهيد الجامعة للإستعداد للحصول على إعتماد الإيزو طبقا للمواصفة 9001 إصدار 2015،والتى تنص على وجود نظام إدارة جودة شامل يضمن تحسين العمليات وضبط الدورة المستندية لضمان رضاء العميل وتقليل الهدر وقد ناقش الإجتماع الفائدة العائدة على جميع الأطراف من تطبيق الإيزو وعرض المراحل التى ستمر بها الجامعة من أجل الحصول على شهادة الإيزو.