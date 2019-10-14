تعرف على المناطق الجديدة لخدمة الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية

بلغ عدد المناطق الجديدة التى تم مدها بالغاز الطبيعى خلال الثلاث شهور الماضية ، حوالى 20 منطقة ، بداية شهر يوليو الماضى حتي نهاية شهر سبتمبر 2019 ، ضمن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالقري والمناطق ذات الكثافة السكانية ، حيث وتستهدف خطة وزارة البترول توصيل الغاز الطبيعي لـ 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى 2019/2020 وكانت المناطق التي تم توصيلها بالغاز كالتالي..
1- عزبة البرنس بمحافظة الأسكندرية .
2-كفر غنيم بمحافظة البحيرة
3-قرية شنديد بمحافظة البحيرة.
4-مناطق عرب أبو ساعد.
5-الشوبك الشرقى .
6-المنيا بمحافظة الجيزة.
7-مدينة القرين.
8- مركز الإبراهيمية .
9-قرية الحلاوات بمدينة الابراهيمية.
10-قرية المهدية.
11-قرية صبيح بمحافظة الشرقية.
12-قرية زرزمون بمحافظة الشرقية.
13-قرية العدوةبمحافظة الشرقية.
14-قرية الشيخ مسلمى بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية.
15-قرية كبيش بمحافظة الغربية.
16-قرية درين بمحافظة الدقهلية
17-قرية كفر الشيخ إبراهيم .
18- ميت الوسطى بمحافظة المنوفية.
19-قرية ميت أبو راضى
20-قرية كفر أبو ذكرى بمحافظة القليوبية.
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