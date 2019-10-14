تعرف على المناطق الجديدة لخدمة الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية

كتبت - مروة الغول

بلغ عدد المناطق الجديدة التى تم مدها بالغاز الطبيعى خلال الثلاث شهور الماضية ، حوالى 20 منطقة ، بداية شهر يوليو الماضى حتي نهاية شهر سبتمبر 2019 ، ضمن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالقري والمناطق ذات الكثافة السكانية ، حيث وتستهدف خطة وزارة البترول توصيل الغاز الطبيعي لـ 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى 2019/2020 وكانت المناطق التي تم توصيلها بالغاز كالتالي..

1- عزبة البرنس بمحافظة الأسكندرية .

2-كفر غنيم بمحافظة البحيرة

3-قرية شنديد بمحافظة البحيرة.

4-مناطق عرب أبو ساعد.

5-الشوبك الشرقى .

6-المنيا بمحافظة الجيزة.

7-مدينة القرين.

8- مركز الإبراهيمية .

9-قرية الحلاوات بمدينة الابراهيمية.

10-قرية المهدية.

11-قرية صبيح بمحافظة الشرقية.

12-قرية زرزمون بمحافظة الشرقية.

13-قرية العدوةبمحافظة الشرقية.

14-قرية الشيخ مسلمى بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية.

15-قرية كبيش بمحافظة الغربية.

16-قرية درين بمحافظة الدقهلية

17-قرية كفر الشيخ إبراهيم .

18- ميت الوسطى بمحافظة المنوفية.

19-قرية ميت أبو راضى

20-قرية كفر أبو ذكرى بمحافظة القليوبية.