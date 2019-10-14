سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:02 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على المناطق الجديدة لخدمة الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:00 ص
تعرف على المناطق الجديدة لخدمة الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية مد خط غاز طبيعى - ارشيفية
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بلغ عدد المناطق الجديدة التى تم مدها بالغاز الطبيعى خلال الثلاث شهور الماضية ، حوالى 20 منطقة ، بداية شهر يوليو الماضى حتي نهاية شهر سبتمبر 2019 ،  ضمن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالقري والمناطق  ذات الكثافة السكانية ، حيث   وتستهدف خطة وزارة البترول توصيل الغاز الطبيعي لـ   1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى  2019/2020 وكانت المناطق التي تم توصيلها بالغاز كالتالي.. 
 
1- عزبة البرنس بمحافظة الأسكندرية .
 
2-كفر غنيم بمحافظة البحيرة 
 
3-قرية شنديد بمحافظة البحيرة.
 
 4-مناطق عرب أبو ساعد.
 
5-الشوبك الشرقى .
 
6-المنيا بمحافظة الجيزة.
 
 7-مدينة القرين.
 
8- مركز الإبراهيمية .
 
9-قرية الحلاوات بمدينة الابراهيمية.
 
 10-قرية المهدية.
 
11-قرية صبيح بمحافظة الشرقية. 
 
 12-قرية  زرزمون بمحافظة الشرقية. 
 
13-قرية  العدوةبمحافظة الشرقية. 
 
14-قرية الشيخ مسلمى بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية. 
 
15-قرية كبيش بمحافظة الغربية.
 
 16-قرية درين بمحافظة الدقهلية
 
 17-قرية كفر الشيخ إبراهيم .
 
18- ميت الوسطى بمحافظة المنوفية.
 
 19-قرية ميت أبو راضى
 
 20-قرية كفر أبو ذكرى بمحافظة القليوبية.
 
 
 

الغاز الطبيعي

توصيل الغاز للمنازل

مبادرة توصيل الغاز الطبيعي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
راجح قاتل..أسرة شهيد الشهامة بالمنوفية لـ "اليوم السابع " العدالة الناجزة انتصرت لروح " محمود "بإحالة الجناة للمحاكمة والد المجنى عليه : شكرا لدولة القانون .. وتلقينا اتصالات من مشاهير المحامين لمتابعة القضية

راجح قاتل..أسرة شهيد الشهامة بالمنوفية لـ "اليوم السابع " العدالة الناجزة انتصرت لروح " محمود "بإحالة الجناة للمحاكمة والد المجنى عليه : شكرا لدولة القانون .. وتلقينا اتصالات من مشاهير المحامين لمتابعة القضية

"صراع العلامات التجارية" فى ساحات المحاكم.. شركة "أوبو موبيل" تقاضى شركة "بينبتون جروب" بسبب العلامة "colors" وتطالب بتعويض مادى.. والمحكمة الاقتصادية تنتدب خبيرا للفصل بشأن وجود تشابه بين العلامتين

"صراع العلامات التجارية" فى ساحات المحاكم.. شركة "أوبو موبيل" تقاضى شركة "بينبتون جروب" بسبب العلامة "colors" وتطالب بتعويض مادى.. والمحكمة الاقتصادية تنتدب خبيرا للفصل بشأن وجود تشابه بين العلامتين

"غفلت الواد وسرقت أبوه".. "رضا" مارست الرذيلة مع "محمود" وسرقت سيارة وبندقية والده.. المتهمة تعرفت على المجنى عليه قبل 4 أشهر وتقابلا فى الفيلا.. واعترفت: "أمارس الأعمال المنافية للآداب عشان اشترى هيروين"

"غفلت الواد وسرقت أبوه".. "رضا" مارست الرذيلة مع "محمود" وسرقت سيارة وبندقية والده.. المتهمة تعرفت على المجنى عليه قبل 4 أشهر وتقابلا فى الفيلا.. واعترفت: "أمارس الأعمال المنافية للآداب عشان اشترى هيروين"

شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات

شاهد.. أسترالية تلد طفلة تزن 6 كيلو جرامات

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

البرازيل ضد نيجيريا.. التعادل 1-1 يحسم موقعة سنغافورة الودية.. فيديو

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

السيسي للمصريين: عدوكم واحد.. اللى فشلوا يحركوا الناس وأنا فى نيويورك عملوا عملية إرهابية بسيناء.. بتماسككم ننتصر على التحديات.. فى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة.. وتفتكروا حد يقرب من مصر مع قوة جيشها

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

طارق حامد .. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعب الزمالك بالقلعة البيضاء

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

تفاصيل حيثيات الإدارية العليا باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

السيسي: "مهجرناش حد فى سيناء.. ومش هنسمح يكون فيه شوكة بظهر 100 مليون"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية: "اللى عمله الجيش من أجل مصر فوق الخيال"

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة