تعرف على أبرز التحديات أمام الرئيس التونسى الجديد قيس سعيد

كتب مصطفى عنبر

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات فى تونس فوز قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية بعد الحصول على 72% من الأصوات، ويواجه قيس سعيد، الرئيس التونسى الجديد، تحديات كثيرة مع بدء مهامة الرئاسية، خاصة وأنه وعد وتعهد بأمور عدة خلال حملته الانتخابية منها علاقته بالتيارات المتشددة فى البلاد، وما يتعلق بالقضايا الداخلية والخارجية، ومن أهم هذه التحديات :

-توفير الآليات القانونية لتحقيق مطالب الشباب كما وعدهم أثناء حملته الانتخابية.

-توفير دعم سياسي وكتلة برلمانية للوقوف ورائه.

-قدرة قيس سعيد على تجميع التيارات السياسية المختلفة التي تتصارع وتختلف في كثير المواقف والتوجهات.

-إبداء موقف واضح من بعض الأشخاص التيارات المتشددة مثل حزب التحرير الذي لا يعترف بالدولة المدنية، ولا أحكام الدستور، ويدعو إلى إقامة دولة الخلافة و تحكيم الشريعة الإسلامية.

-قدرته على تنفيذ التزامات تونس بتعهداتها الدولية، واتفاقياتها المبرمة سابقا.

-مدى قدرته على إبقاء تونس منفتحه على محيطها الإفريقي، وانتمائها العربي الإسلامي، وهويتها المتوسطية.

-التعامل مع إسرائيل، والذى اعتبره قيس سعيد خيانة عظمى، وكل من يطبع معها يحاكم بالخيانة العظمى، حيث أكد "سعيد" أنه سيقنن هذا الدستور التونسي.

-مدى التزامه بمنع دخول أي شخص يحمل جواز سفر إسرائيلي إلى التراب التونسي، حتى لو كان ذلك لإحياء حج الغريبة في جزيرة جربة التونسية، أحد أكبر طقوس اليهود في العالم، كما تعهد سابقا.