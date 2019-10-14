سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

تصنيف معركة المنصورة أطول مواجهة جوية فى التاريخ ومن أضخم 6 معارك فى العالم

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:09 م
تصنيف معركة المنصورة أطول مواجهة جوية فى التاريخ ومن أضخم 6 معارك فى العالم معركة المنصورة 1973
شعبان هدية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى مثل هذا اليوم وضمن سلسلة انتصارات الجيش المصرى والقوات المسلحة المصرية في حرب اكتوبر 1973، ويوم القوات الجوية، وقعت معركة المنصورة التى تم تصنيفها ضمن أضخم 6 معارك فى التاريخ العسكري حسب موقع "نرويتش" الأمريكي، الذى وضع قائمة لأضخم 6 معارك جوية في التاريخ العسكري، وأطول المعارك الجوية في التاريخ التى شاركت فيها آلاف الطائرات الحربية.

وقد اصبحت الطائرات الحربية، إحدى أهم أسلحة الحروب الحديثة، التي بدأت الجيوش تعتمد عليها في تحقيق التفوق القتالي، منذ مطلع القرن الماضي، وظلت الجيوش الكبرى تطور قدراتها الجوية بصورة مستمرة، منذ ذلك الحين، بعدما أصبحت المعارك الجوية، على المرحلة الحاسمة في أي مواجهة عسكرية بين جيشين..ومن أضخم وأكبر المعارك الجوية في التاريخ ..

 

1- معركة كورسيك
 

تعتبر معركة كورسك، من المعارك التي حددت مسار ونتائج الحرب العالمية الثانية، ووقعت تلك المعركة في الفترة بين 5 يوليو/، حتى 23 أغسطس1943، بين القوات الألمانية والسوفياتية قرب مدينة كورسك.

وشاركت في تلك المعركة 2792 طائرة سوفيتية، مقابل 2000 طائرة حربية ألمانية، وفازت روسيا في تلك المعركة.

 

2- معركة بريطانيا الجوية
 

وقعت بين سلاح الجوي الملكي البريطاني، وسلاح الجوي الألماني، وحاول البريطانيون الدفاع عن بلادهم ضد طائرات النازية، وقامت ألمانيا بإرسال أكثر من 2000 طائرة حربية، ثلثيها من القاذفات لقصف بريطانيا، في 25 أغسطس عام 1940، وواجهتها 675 طائرة حربية بريطانية، وفازت بريطانيا في تلك المعركة.

Battle-of-britain-air-observer
معركد بريطانيا الجوية

3- معركة فرنسا الجوية
 

شاركت في تلك المعركة 500 طائرة حربية ألمانية، وكانت في مواجهتها أكثر من 1400 طائرة حربية تدافع عن فرنسا كانت 60 في المئة منها طائرات أمريكية وإيطالية، وقعت المعركة في 16 سبتمبر عام 1918، وانتهت بانتصار فرنسا ودول الحلفاء.

86c2ad0f-ca9c-4181-a4e8-c27b10b00fba.jpg.pagespeed.ce.lwEuCDnOvi

4- عملية سهل البقاع
 

معركة جوية ضخمة وقعت بين القوات الجوية السورية وسلاح الجو الإسرائيلي، وتم فيها تدمير حوالي 90 طائرة سورية من دون تدمير أي طائرة إسرائيلية، وانتصرت إسرائيل في تلك المعركة.

images (1)
 

5- معركة أمريكا واليابان الجوية
 

كانت المعارك بين اليابان وأمريكا، وشاركت فيها 700 طائرة حربية يابانية، و1000 طائرة أمريكية، وخسرت اليابان 300 طائرة، بينما استطاع 90 في المئة من الأمريكيين العودة إلى قواعهدهم.

93f58bef-bb01-4d43-ab17-2dea248e5cf2_16x9_1200x676

6- معركة المنصورة الجوية
 

وقعت في 14 أكتوبر، وبدأت المعركة عندما أطلقت القوات الإسرائيلية، غارة تتكون من 165 طائرة مقاتلة من نوع إف-4 فانتوم الثانية وإيه-4 سكاي هوك (A)، لتدمير قاعدة المنصورة الجوية، وتسمى البقلية أو قاعدة شاوة الجوية، حيث اشتبكت فى تلك المعركة 180 طائرة مقاتلة في آن واحد، معظمها تابع لسلاح الجوى الإسرائيلي.

27329-معركة-المنصورة-الجوية
 

واستمرت معركة المنصورة الجوية نحو 53 دقيقة، حيث بدأت المعركة في الساعة(3:15) من مساء نفس اليوم، حين أنذرت مواقع المراقبة المصرية على ساحل دلتا النيل قيادة القوات الجوية المصرية، وفي تلك المعركة شاركت 62 طائرة مصرية "ميج 21" في تدمير 15 طائرة وأصيب منها 3 طائرات، كما أسقط الدفاع الجوي 29 طائرة منها طائرتا هيلكوبتر، وخسرت إسرائيل في تلك الحرب 44 طائرة منها طائرتا هيلكوبتر، وربحت مصر تلك المعركة. 


معركة المنصورة

معكركة المنصورة الجوية

حرب 1973

حرب اكتوبر

اصخم معارك

اطول معركة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جولدا مائير تتذكر: ليس أشق على نفسى من الكتابة عن حرب أكتوبر 1973

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 10:08 ص

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 7 أكتوبر 1973.. إبراهيم الرفاعى قائد «المجموعة 39 قتال» يقود عملية تدمير المنشآت البترولية فى بلاعيم

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 10:00 ص

انتصار السيسي: المصريون قدموا فى 6 أكتوبر 1973 نموذجا لا ينسى فى التضحية

الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:44 م

حرب أكتوبر.. شهداء ضحوا بدمائهم فى سبيل الحفاظ على الوطن 1973 / 2019.. صور

الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:33 م

الوجوه الكئيبة تؤكد النصر .. أسرى إسرائيل فى حرب أكتوبر 1973 .. صور

الأحد، 06 أكتوبر 2019 02:27 م

إسرائيل تعترف بالهزيمة فى أكتوبر 1973.. موشيه ديان فى وثائق التحقيقات الإسرائيلية: مصر خدعتنا.. وقائد سلاح الطيران: كنا نجهز لضرب سوريا صباحا.. وقائد القوات البحرية: علمنا بتأهب المصريين لكننا لم نصدق

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل خناقة "عمر أفندى" والحكومة أمام القضاء.. مالك الشركة يطالب بوقف إجراءات الحجز التنفيذى وبراءة ذمته من الدين.. والمحكمة الاقتصادية تستجوب وزير العدل والمستثمر السعودى منتصف نوفمبر المقبل للفصل بالقضية

تفاصيل خناقة "عمر أفندى" والحكومة أمام القضاء.. مالك الشركة يطالب بوقف إجراءات الحجز التنفيذى وبراءة ذمته من الدين.. والمحكمة الاقتصادية تستجوب وزير العدل والمستثمر السعودى منتصف نوفمبر المقبل للفصل بالقضية

استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر

استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة

فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة

صور.. "اليوم السابع" يكرم هند صبرى على نجاح "الممر" و"الفيل الأزرق 2"

صور.. "اليوم السابع" يكرم هند صبرى على نجاح "الممر" و"الفيل الأزرق 2"

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة