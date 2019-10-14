تركى آل الشيخ: موسم الرياض حقق عائد رعايات 400 مليون ريال

كتب هيثم سلامة

أكد المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، إن موسم الرياض حقق أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة بتاريخ المملكة بأكثر من 400 مليون ريال، مشيرا أنه قد شهد 250 ألف زائر خلال ثلاث أيام فقط.



تدوينات تركى آل الشيخ

قال تركى آل الشيخ: "موسم الرياض بالأرقام خلال ثلاث أيام فقط أكثر من 250 ألف زائر 80٪ منهم سعوديين، و10٪ خليجيين، والبقية من مختلف دول العالم و11 شخص قطرى".

وأوضح أن نسبة الإشغال في الفنادق وصلت 98٪ وارتفعت مبيعات رحلات قطار (الشرقية - الرياض) 40٪ أما الوظائف (الموسمية) طوال موسم الرياض بلغت 24 ألف وظيفة وأكثر من 22 ألف متطوع بمقابل مادى".

وتابع: "حقق موسم الرياض أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة بتاريخ المملكة بأكثر من 400 مليون ريال، وحققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من 235 مليون ريال".