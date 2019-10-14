الرئيسية أخبار عاجلة "ترامب" يعلق مفاوضات الاتفاق التجارى مع تركيا ويزيد رسوم الصلب 50% الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:15 م ترامب وأردوغان كتب: أحمد جمعة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بيانًا على حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أعلن فيه تعليق المفاوضات مع تركيا حول الاتفاق التجاري، معلنًا زيادة الرسوم على الصلب حتى 50%. اخبار سوريا اخبار تركيا ترامب عقوبات ترامب اخر اخبار تركيا مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة ترامب: البعض يريد من الولايات المتحدة أن تحمى حدود سوريا رغم بعدها 7000 ميل الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:40 م رئيس الأغلبية بمجلس الشيوخ يخطط للقاء ترامب لبحث الأزمة السورية الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:33 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع تفاصيل خناقة "عمر أفندى" والحكومة أمام القضاء.. مالك الشركة يطالب بوقف إجراءات الحجز التنفيذى وبراءة ذمته من الدين.. والمحكمة الاقتصادية تستجوب وزير العدل والمستثمر السعودى منتصف نوفمبر المقبل للفصل بالقضية استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة صور.. "اليوم السابع" يكرم هند صبرى على نجاح "الممر" و"الفيل الأزرق 2" حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72% 4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019 السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة المزيد من Trending Plus
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