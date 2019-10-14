"ترامب" يعلق مفاوضات الاتفاق التجارى مع تركيا ويزيد رسوم الصلب 50%

نشر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بيانًا على حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أعلن فيه تعليق المفاوضات مع تركيا حول الاتفاق التجاري، معلنًا زيادة الرسوم على الصلب حتى 50%.