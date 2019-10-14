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ترامب يطالب جيش الاحتلال التركى بمنع مسلسل فرار الدواعش

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 08:26 ص
ترامب يطالب جيش الاحتلال التركى بمنع مسلسل فرار الدواعش الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
وكالات الأنباء

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طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جيش الاحتلال التركى، بألا يسمحوا بهروب المعتقلين لدى "قسد" من عناصر تنظيم داعش الإرهابى شمال شرقى سوريا.

 

 

وكتب ترامب على تويتر: "الولايات المتحدة تحتفظ بالأسوأ من سجناء داعش. على تركيا والأكراد ألا يسمحوا لهم بالفرار. كان على أوروبا أن تسترجعهم بعد مطالبات عديدة بذلك. ينبغى عليهم فعل ذلك الآن. لن يأتوا أبدا إلى الولايات المتحدة، ولن يسمح أحد لهم بالوصول إلى هنا".

 


تركيا

ترامب

امريكا

سوريا

العدوان التركى

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