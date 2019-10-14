ترامب يطالب جيش الاحتلال التركى بمنع مسلسل فرار الدواعش

وكالات الأنباء

طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جيش الاحتلال التركى، بألا يسمحوا بهروب المعتقلين لدى "قسد" من عناصر تنظيم داعش الإرهابى شمال شرقى سوريا.

The U.S. has the worst of the ISIS prisoners. Turkey and the Kurds must not let them escape. Europe should have taken them back after numerous requests. They should do it now. They will never come to, or be allowed in, the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2019

وكتب ترامب على تويتر: "الولايات المتحدة تحتفظ بالأسوأ من سجناء داعش. على تركيا والأكراد ألا يسمحوا لهم بالفرار. كان على أوروبا أن تسترجعهم بعد مطالبات عديدة بذلك. ينبغى عليهم فعل ذلك الآن. لن يأتوا أبدا إلى الولايات المتحدة، ولن يسمح أحد لهم بالوصول إلى هنا".