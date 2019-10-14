تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط القطاعات القيادية.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.12% خاسرا 7.1 نقطة ليصل إلى مستوى 5714.74 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.06% خاسراً 3.72 نقطة ليصل إلى مستوى 6222.32 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.3% خاسراً 20.800 نقطة ليصل إلى مستوى 4719.08 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 78.3 مليون سهم بقيمة 15 مليون دينار كويتى عبر 3177 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.20%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.93%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.57%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%.

وجاء سهم "شركة وربة للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 16.45%، تلاه شركة المصالح العقارية بنسبة 9.94%، ثم شركة أسمنت الخليج بنسبة 8.83%، فيما تصدر سهم "شركة سنرجى القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.95% ثم شركة صكوك القابضة بنسبة 9.47%، ثم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية بنسبة 9.11%.