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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:36 م
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% خاسرًا 5.05 نقطة ليغلق عند مستوى 5716.79 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% خاسراً 0.12 نقطة ليغلق عند مستوى 6225.92 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.33% خاسراً 15.49 نقطة ليغلق عند مستوى 4725.03 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 107.4 مليون سهم بقيمة 20.5 مليون دينار كويتى عبر 4508 صفقة.
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.61%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 1.18%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.49%.
 
وجاء سهم "شركة وربة للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 16.45%، تلاه شركة مجموعة عربى القابضة بنسبة 10.63%، ثم شركة المصالح العقارية بنسبة 9.94%، فيما تصدر سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.95% ثم شركة مجموعة الرأى الإعلامية القابضة بنسبة 9.09%، ثم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية بنسبة 8.88%.
 

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