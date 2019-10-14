تداول 464 شاحنة و124 سيارة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر – عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن تداول 464 شاحنة بضائع و124 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهم 114 شاحنة و32 سيارة.

كما تغادر العبارة أمانة وعلى متنها 26 شاحنة، و20 سيارة، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة وعلى متنها 6 شاحنة و15 سيارة، وغادرت ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية، بوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 150 شاحنة و54 سيارة .

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين أيلة وبريدج وعلى متنهم 45 شاحنة و1 سيارة، وتغادر السفينة سينا وعلى متنها 41 شاحنة، فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر السفينتين أيلة وبريدج وعلى متنهم 82 شاحنة و2 سيارة .