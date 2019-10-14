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تداعيات العدوان التركى على سوريا ..أزمة اقتصادية وتحركات أمريكية لفرض عقوبات

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:04 م
تداعيات العدوان التركى على سوريا ..أزمة اقتصادية وتحركات أمريكية لفرض عقوبات أردوغان والجيش التركى فى سوريا
كتب: أحمد جمعة

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عمق العدوان التركى  على سوريا ، الأزمة التى يعانى  منها الاقتصاد التركى منذ فترة طويلة ، إذ سجل مؤشر الإنتاج الصناعى التركى هبوطا من 3.6 % إلى 2.8 % ،حسبما ورد فى تقرير مركز الإحصاء التركى.

 قال سيمون كاسلوكسي، رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك، إن تركيا لم تخرج من الأزمة الاقتصادية بعد، بالرغم من ارتفاع النمو ، فى إشارة منه الى تداعيات العدوان التركى الى قوات أردوغان على شمال سوريا . 

وفى ذات السياق صرح السيناتور الجمهورى ليندسي جراهام ، أن رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسي بيلوسى ، تدعم فرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها على سوريا ، وتسبب الغزو العسكرى التركى لمدن الشمال السورى على فرض إجازة لجميع المدارس الواقعة على الحدود مع سوريا.


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