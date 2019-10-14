تحذير للرجال.. الوجبات السريعة تدمر خصوبتك

كتب بيتر إبراهيم

دقت دراسة علمية حديثة ناقوس الخطر بشأن الوجبات السريعة وتأثيرها على الخصوبة خاصة للرجال.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، وجد الباحثون أن السمنة ترتبط بضعف وظيفة الخصية ، مما قد يؤدي إلى نقص الأندروجين والخصوبة.

من الواضح الآن أن وجبات الوجبات السريعة التي يستهلكها الرجال الذين يعانون من السمنة المفرطة أو يعانون من زيادة الوزن لها تأثير سلبي فوري على أداء الخصية وإنتاج هرمون التستوستيرون "هرمون الذكورة".

ووجد باحثون بجامعة فليندرز ويونيسا أن تناول كميات كبيرة من الدهون من وجبات الطعام السريعة له تأثير سلبي حاسم على مستويات هرمون تستوستيرون لدى الرجل.

ووجدوا أيضاً أن تناول وجبة سريعة من الوجبات عالية الدهون ، وهي ممارسة شائعة للرجال الذين يعانون من السمنة المفرطة ، أدى إلى انخفاض بنسبة 25 ٪ في هرمون التستوستيرون في غضون ساعة من تناول الطعام لمدة تصل إلى 4 ساعات .

وتشير الدراسة إلى أن مرور الدهون من خلال الأمعاء يثير استجابة تؤدي بشكل غير مباشر إلى حدوث هبوط فى مستويات هرمون التستوستيرون.

وقال "كيلتون تريميلن"، أستاذ أمراض النساء بجامعة فليندرز: "ومن المرجح أن تكون الإنخفاض الملحوظ في هرمون التستوستيرون في الدم يبلغ نسبته 25٪.

وأضاف الباحثون : "تشير نتائجنا إلى أنه ينبغي على هؤلاء الرجال تقليل تناولهم للدهون وتجنب تناول الوجبات الخفيفة من أجل تحسين وظيفة الخصية."