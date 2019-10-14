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تجديد حبس 3 متهمين 15 يوما بقضية نشر أخبار كاذبة والترويج للشائعات

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:46 م
تجديد حبس 3 متهمين 15 يوما بقضية نشر أخبار كاذبة والترويج للشائعات حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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أمرت النيابة العامة بحبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية مع الترويج لأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية.

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين رشاد الشهيدى، وعيسى موسى، وخالد رجب، تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

 كما أسندت النيابة إليه ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.


الانضمام لجماعة

المحور الإعلامي لجماعة الإخوان

نشر أخبار كاذبة

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