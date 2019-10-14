تجديد حبس متهم بتزوير أختام الدولة 15 يومًا

كتبت أمنية الموجى

جددت محكمة الجنح، حبس متهم بتكوين تشكيل عصابى لتزوير الأختام الحكومية، والمحررات الرسمية الخاصة بالجهات الحكومية، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضية.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم، قام بإنشاء شركة للسفريات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة لممارسة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارج، واتخذ من مقر الشركة وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى تزوير المحررات الرسمية والنصب والإحتيال على الشباب راغبى السفر للخارج بقصد العمل، وقيامه بالإعلان عبر شبكة "الإنترنت" عن توافر فرص عمل بالعديد من الدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية لإستقطاب ضحاياه، بعد إيهامهم بقدرته على تسفيرهم نظير حصوله على مبالغ مالية طائلة منهم.

وضبط بحوزة المتهم جهاز لاب توب يحوى صور لعدد من أختام شعار الجمهورية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة و بصمات أختام شعار الجمهورية المعدة لاستخدامها على محررات مزورة منسوبة إلى الجهات الحكومية، ومجموعة من المحررات الرسمية المزورة، و 18 جواز سفر مصرى خاصين بضحاياه من راغبى السفر للخارج، و550طلب تشغيل منسوب لإحدى الشركات ممتلئ البيانات، وتصريح عمل منسوب لإحدى الهيئات بإحدى الدول العربية، و3 عقود عمل منسوبة لإحدى الوزارات بإحدى الدول العربية، وصور المستندات الخاصة براغبى السفر، ومطبوعات ورقية إعلانية عن نشاطه المذكور، وإيصالات إستلام نقدية تراوحت ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه وهاتف محمول مُحمل بالعديد من صور المستندات المضبوطة، وشهادة من واقع جدول الجنح منسوب لإحدى النيابات الكلية – خالية البيانات – ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لذات الجهة "معدة للتزوير عليها، وخطاب إعتماد منسوب لأحد البنوك – خالى البيانات – وممهور ببصمة شعار الجمهورية المقلدة، وكمية من صور تأشيرات عمل منسوبة للدول العربية .